¿Cómo hacer que un concierto a todo volumen no se oiga desde la calle?

Cómo se consigue que la música suene hasta ensordecer a una persona en el interior de un edificio y que, al mismo tiempo, fuera no ... se escuche más que un ligero murmullo equiparable al del tráfico de una calle alejada? La clave, aunque al lector le pueda sonar a chino, está en que el edificio disponga de veinte capas de aislamiento acústico de diferentes densidades y un metro total de grosor.

Es ese precisamente el número de capas con las que está forrado, de cabo a rabo, el Roig Arena. Todo está a punto para la inauguración del mastodóntico estadio que supondrá un antes y un después en la programación musical de Valencia. Paül Moyà, director de Tecnología del Roig Arena, detalla cómo han conseguido estar a la vanguardia tecnológica mundial en cuanto al sonido se refiere.

Esas veinte capas que mencionábamos al principio son cada una de un grosor y un volumen distinto. La razón es sencilla: «Cada capa está pensada para absorber una frecuencia distinta del sonido», explica Moyà. Las primeras amortiguan los sonidos graves, que son los más complicados. El pum, pum, pum, vaya. El resto silencian sonidos más agudos.

Ampliar Las veinte capas de aislamiento acústico del Roig Arena LP

Cuando probaron el impacto del sonido, subieron la música en el interior del estadio hasta los 104 decibelios (el máximo permitido por ley). El objetivo era que, afuera, el volumen no superara los 45 decibelios (que equivalen a un ruido muy ligero, como el de un coche atravesando una avenida a lo lejos). Midieron con un sonómetro desde las casas de algunos de los vecinos que se prestaron, y con las ventanas abiertas, los aparatos ni siquiera llegaban a los 40 decibelios. Prueba más que superada.

La tecnología empleada, según Moyà, está a la altura de arenas como la Co-op Live de Manchester o la Uber Arena de Berlín. El Roig Arena, además, dispone de micrófonos alrededor del edificio para medir periódicamente el sonido de ahora en adelante.

Hay otro tema que preocupa a los vecinos: el sonido interno está más que cubierto, bien, pero ¿y los tumultos de esas miles de personas entrando y saliendo antes y después de los conciertos? Moyà indica que han tenido muy en cuenta este hecho, y que han procurado poner en marcha todos los servicios necesarios para evitar las masificaciones: una gestión rápida de las colas, muchas salidas, parada de taxi, un amplio parking… De esta forma, pretenden agilizar la movilidad de manera que la experiencia de usuario sea óptima de principio a fin.

Y luego está el acondicionamiento acústico, que también supuso un quebradero de cabeza. Más altavoces no necesariamente significan más ruido, pero sí una mejor distribución del mismo. El Roig Arena está plagado de altavoces, lo que hace que la reverberación y el eco disminuyan, y que la calidad del sonido, sencillamente, mejore. «El usuario disfruta del concierto y el vecino descansa», sentencia Mollà. Todo realizado dentro del presupuesto inicial.

Tecnológicamente, el Roig Arena será pionero en nuestro país. Además de lo mencionado, contará con más de mil metros cuadrados de pantallas interiores, un videomarcador de 240 metros cuadrados, una pantalla exterior de 300 metros cuadrados y fachada videoiluminada.

La inauguración del recinto correrá a cargo del espectáculo 'Bravo, Nino' el 6 de septiembre, un homenaje al artista valenciano que aunará a multitud de cantantes del panorama español: Camilo, Joaquín Sabina, Hans Zimmer, Quevedo, Fito y los Fitipaldis, Dani Martín, Manuel Carrasco, David Biscal, Mónica Naranjo, Il Volo, la M.O.D.A, Los Hijos de la Ruina, La Cabra Mecánica, The Waterboys y Ana Belén, entre otros.

El Roig Arena posiciona a Valencia en la escena española de una manera diferente, pues la ciudad podrá albergar al fin conciertos de gran magnitud. También se romperá con la estacionalidad de las actuaciones multitudinarias, que hasta ahora obligaba a programar, sobre todo, en primavera y verano y al aire libre.