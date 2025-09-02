El Roig Arena tiene un valor de 400 millones La que será nueva casa del Valencia Basket ultima los detalles para su inauguración oficial de este sábado 6 de septiembre, con el concierto-homenaje a Nino Bravo

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 10:46 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

El Roig Arena ya ha cobrado vida pero está ultimando los detalles para su inauguración oficial, que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre con el concierto-homenaje a Nino Bravo. El interior del novedoso pabellón valenciano está terminando de perfilar todos los elementos que serán necesarios para la realización del primer gran evento abierto al público que dará vida al recinto que convertirá a Valencia en el centro de grandes acontecimientos, tanto deportivos como culturales. La inversión global del proyecto, tal y como ha avanzado este martes el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, se ha elevado a los 400 millones, superando los 300 millones previstos. Esta es la inversión global del proyecto, no sólo del Arena, sino que también engloba el Colegio Les Artas, el parking o la puesta a punto del recinto.

Además, el Valencia Basket convertirá su primer partido masculino y su primer partido oficial La inversi femenino en el Roig Arena en dos grandes eventos de apertura del recinto en modo baloncesto. Más allá de ser la primera ocasión en la que poder disfrutar de la nueva casa taronja para abonados masculinos y femeninos y ver a los equipos en acción, habrá muchas activaciones y sorpresas en torno a los partidos que el club irá desvelando en las próximas semanas.

Los operarios del Roig Arena ultiman la puesta a punto del recinto para su primer evento, el de su apertura, que se producirá este sábado con el concierto homenaje a Nino Bravo. Este martes se ha realizado la presentación del recinto a los medios de comunicación, donde se han podido contemplar todas las localizaciones del Arena, desde las zonas de palco a las de restauración, donde dos de ellas ya están abiertas al público y que se dividen en dos recintos; seis puestos en el Nivel 1 y Ultramarinos Roig.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente y se detallarán con exactitud los horarios de cada evento, pero todos los interesados ya pueden marcar en rojo en el calendario el duelo ante Virtus Bolonia del día 3 de octubre correspondiente a la jornada 2 de EuroLeague y el duelo femenino frente a IDK Euskotren del domingo 12 de octubre correspondiente a la jornada 2 de la Liga Femenina Endesa.

Cabe recordar que hace unos días, el Roig Arena inauguró la nueva tienda del Valencia Basket. La entidad taronja cuenta ahora con un espacio muy distinto al de la antigua Fonteta. Es un lugar mucho más amplio, situado a pie de calle y en el que se venden una variedad de productos mucho mayor a los ofrecidos en la antigua tienda. Parte de culpa en ello tiene Hummel, el nuevo patrocinador técnico oficial del club taronja.

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, fue el encargado de cortar la cuerda naranja que inauguraba oficialmente el local. Se trata de un lugar espacioso, bien iluminado y decorado con esmero. El espacio simula media pista de una cancha de baloncesto. De hecho, hay líneas naranjas en los costados que delimitan lo que serían las líneas de banda. La nueva tienda mejora la experiencia y abre un nuevo abanico de posibilidades en la compra de productos.