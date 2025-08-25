Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La nueva tienda en el Roig Arena. VBC

El Valencia Basket estrena su tienda en el Roig Arena

Este nuevo establecimiento aumenta los servicios y el espacio, confirmando el crecimiento de la entidad taronja

José Martí

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:19

La nueva tienda del Valencia Basket ya es una realidad. La entidad taronja ha realizado un acto en la mañana del lunes en el ... que ha inaugurado de manera oficial la nueva localidad de venta del club. Se trata de un espacio muy distinto al de la antigua Fonteta. Es un lugar mucho más amplio, situado a pie de calle y en el que se venden una variedad de productos mucho mayor a los ofrecidos en la antigua tienda.

