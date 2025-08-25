El Valencia Basket estrena su tienda en el Roig Arena

La nueva tienda del Valencia Basket ya es una realidad. La entidad taronja ha realizado un acto en la mañana del lunes en el ... que ha inaugurado de manera oficial la nueva localidad de venta del club. Se trata de un espacio muy distinto al de la antigua Fonteta. Es un lugar mucho más amplio, situado a pie de calle y en el que se venden una variedad de productos mucho mayor a los ofrecidos en la antigua tienda.

Parte de culpa en ello tiene Hummel, el nuevo patrocinador técnico oficial del club. José García, el presidente de la firma, ha tenido un detalle con Luanvi, mencionando a la histórica marca valenciana en su discurso: «Es un orgullo y una responsabilidad muy grande tomar el testigo de una compañía como Luanvi, con el recorrido tan largo que han hecho, de 30 años, y que tristemente nos dejó. Este es su lugar. Esperamos estar a la altura de toda la familia del Valencia Basket con nuestros productos». Y es que, pese a que la primera equipación ya se anunció, aún están pendientes la segunda y tercera indumentaria. Se espera que se mantenga el estilo de la primera zamarra, aunque aún es una incógnita como ejecutará el diseño Hummel. Las nuevas camisetas se exhibirán en un espacio dispuesto por el club dentro de la tienda.

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, fue el encargado de cortar la cuerda naranja que inauguraba oficialmente el local. Se trata de un lugar espacioso, bien iluminado y decorado con esmero. El espacio simula media pista de una cancha de baloncesto. De hecho, hay líneas naranjas en los costados que delimitan lo que serían las líneas de banda. La nueva tienda mejora la experiencia y abre un nuevo abanico de posibilidades en la compra de productos.

En el acto de apertura habían caras conocidas. A parte del presidente, Juan Roig, también ha habido representación del equipo masculino y femenino. Nate Reuvers y Queralt Casas han presenciado el acto y han acompañado a los fans al interior de la nueva tienda de la familia del Valencia Basket. La jugadora se ha pronunciado sobre ello: «La verdad es que es impresionante, es una pasada, yo tenia expectativas muy altas pero el otro día que pisamos el parque lo superaron», comentaba la valencianista tras visitar la tienda y poder entrenar en el Roig Arena.

Así es el interior

La tienda se presenta como un espacio único y pensado para la afición. Con una superficie útil de 245 m², se ubica a pie de calle y cuenta con un acceso independiente y directo para todos los seguidores. El proyecto ha sido diseñado por Kimak, con tecnología de Nunsys y la coordinación de obra a cargo de Licampa y ERRE, logrando un espacio luminoso y moderno. En su interior también se ubicará el Museo del Club, que abrirá en los próximos meses.

El diseño de la tienda está lleno de guiños al baloncesto y a la identidad del club. La distribución simula media pista, con un mostrador circular que representa la zona de tiro libre. Las estanterías y mesas se han elaborado con balones de baloncesto sobre bases de acero inoxidable, mientras que los probadores están inspirados en taquillas de jugadores profesionales. El espacio se completa con pantallas LED distribuidas por toda la tienda, incluida una espectacular pantalla circular en el mostrador, y con un punto de serigrafía que permitirá personalizar camisetas al momento o recoger compras online. Para completar la experiencia, se ha incorporado marketing olfativo, que añade un componente sensorial al recorrido.

Amplia gama de productos

En cuanto a qué puede encontrar el aficionado en su interior, la nueva tienda pondrá a disposición la colección oficial de Hummel, con la nueva equipación del Valencia Basket como protagonista. También se podrán encontrar productos inéditos, merchandising exclusivo y hasta calzado deportivo. Entre sus novedades destaca la incorporación de una grada con asientos naranjas en homenaje a la Fonteta y con una ilustración dedicada a la afición, que servirá como espacio de espera para abonados y acceso al museo. Los horarios de apertura serán de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas, aunque podrán variar según la programación de eventos en el Roig Arena.

La fiesta sigue por la tarde

La apertura de la nueva tienda oficial del Valencia Basket se vivirá como una auténtica fiesta. A partir de las 18:00 horas, los aficionados podrán disfrutar de una programación especial que incluirá animación, un photocall y la oportunidad de conocer de cerca a los jugadores Nate Sestina y Leticia Romero, que firmarán autógrafos durante la jornada. Como aliciente añadido, todos los asistentes tendrán la posibilidad de personalizar gratuitamente la nueva camiseta oficial con serigrafía durante todo el lunes. Y para completar la experiencia, la zona de restauración del Roig Arena abrirá las puertas de Ultramarinos, que ofrecerá bebida de 18:00 a 20:00 horas.