Kameron Taylor: «Estoy ilusionado y preparado para pelear por títulos» El nuevo fichaje del Valencia Basket ha hablado para los medios del club tras pasar el reconocimiento médico de cara a la próxima temporada

Pablo Lara Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 16:26 Comenta Compartir

El alero Kameron Taylor fue la primera incorporación del Valencia Basket y también uno de los primeros en llegar a la ciudad para pasar con éxito la revisión médica que oficializó su fichaje por las dos próximas temporadas. Durante su visita al centro médico Quirónsalud Mercado de Colón, el norteamericano compartió con los medios del club sus primeras impresiones como nuevo jugador taronja.

Su llegada al Valencia Basket no solo le permitirá debutar en el Roig Arena, sino también regresar a la Euroliga, competición en la que ya jugó con el Maccabi Tel Aviv, y por primera vez compaginarla con la Liga Endesa. Una situación que le motiva especialmente: «Estoy acostumbrado a afrontar grandes desafíos. Creo que tenemos un muy buen equipo y la organización ha hecho un excelente trabajo en la confección de la plantilla. Estoy muy ilusionado por el reto y por lo que viene en esta temporada».

Sobre su experiencia en España, donde afrontará su cuarta temporada en la ACB, Taylor señaló: «He jugado con varios entrenadores españoles y conozco bien el estilo de juego aquí. Ahora me toca trabajar con otro gran entrenador, Pedro Martínez. Cada técnico me ha aportado cosas distintas, y gracias a eso me siento preparado para ayudar al equipo».

En cuanto a lo que espera aportar, el jugador lo tiene claro: «Sobre todo energía. Ser un jugador que sume en todos los aspectos, alguien dispuesto a entregarse al máximo por el grupo y ayudarnos a estar en la pelea por los títulos».

Por último, el exjugador de Unicaja se mostró confiado en lograr una rápida adaptación y firmar una gran temporada con sus nuevos compañeros: «Creo que me será sencillo encajar. Aún no conozco mucho a mis compañeros, pero me han hablado muy bien del vestuario. Después de lo que lograron la temporada pasada, será fácil construir sobre esa base y aprovecharlo de cara al futuro», concluyó.