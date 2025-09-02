Pedro Sánchez no puede con Vicente Vallés: la audiencia de la entrevista del presidente con Pepa Bueno El jefe del Gobierno se enfrentó a temas como los casos de corrupción que afectan a personas cercanas a su Ejecutivo, además de la reciente citación judicial de su mujer, Begoña Gómez, por malversación de fondos

Sara Bonillo Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 08:27 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Después de varios meses sin conceder una entrevista en televisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometió este lunes 1 de septiembre, a las preguntas de Pepa Bueno, en el día en el que la periodista volvía a RTVE después de trece años.

El anuncio de la charla con Sánchez en TVE, que comenzó a las 21.00 horas, había levantado mucha expectación por las escasas ocasiones en las que el presidente del Gobierno acepta entrevistas y por el calado de los asuntos de la actualidad nacional e internacional que están sobre la mesa.

El caso Koldo, el anunciado pacto climático, la controversia política desatada por la gestión de los incendios, el problema de acceso a la vivienda o la nueva declaración en el juzgado de su mujer, Begoña Gómez, fueron algunos de los temas tratados durante la entrevista, en la que el Sánchez acusó a los jueces de hacer política «con su familia» y «no cumplir con la ley».

Pese al gran interés, la entrevista no logró superar en La 1 al informativo de las 21:00 horas presentado por Vicente Vallés. Las noticias de Antena 3 anotaron un 18.2% de cuota de pantalla y reunieron a un total de 1.780.000 espectadores según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'.

Arranca temporada @A3Noticias con nueva imagen pero con los mismos DATAZOS



➡️ La 1º edición es el informativo + visto del día y LIDERA con un 22.7% y 2.061.000 espectadores



➡️ La 2º edición LIDERA con un 18.2% y una media de 1.780.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0NyM7qYuwr — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2025

Por su parte, la entrevista de Pedro Sánchez en TVE anotó un 13.5% de cuota de pantalla y congregó una media de 1.487.000 espectadores en La 1.

Pepa Bueno entrevista a Pedro Sánchez en su regreso a TVE



➡️ Alcanza un 13.5% de share y una media de 1.487.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Suma un 3.8% en @la2_tve y un 1.1% en el 24 Horas



➡️ Más de 3.9 millones de espectadores únicos en simulcast#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Dos2DkAI1u — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2025

No obstante, si se suma el 3,8% de share que obtuvo en La 2 de TVE y el 1,1% que registró en el 24 horas, gana la entrevista a Pedro Sánchez por 0,2 puntos.