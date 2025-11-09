Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El teniente general regresa a su situación de retiro tras casi un año en el Gobierno valenciano. IRENE MARSILLA

GAN PAMPOLS | ENTREVISTA EXCLUSIVA A LAS PROVINCIAS

Ex vicepresidente del Consell y ex conseller para la Recuperación
Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»

El exvicepresidente de la Generalitat lamenta que su oferta para que el PSPV tuviera cargos en la conselleria fuera desatendida y la «parálisis» del Gobierno al aprobar el dinero para la reparación del alcantarillado dañado por la dana

Arturo Checa
Pablo Alcaraz

Arturo Checa y Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

- El presidente Mazón deslizó que el Gobierno ha negado a conciencia herramientas para la reconstrucción por estrategia política. ¿Está de acuerdo?

No sé si ... es una estrategia inteligente la que se ha utilizado. Desde mi punto de vista no es inteligente en absoluto. Cuando un fenómeno como este ocurre, con el grado de afección, la trascendencia pública, política, del daño, no existe desde mi punto de vista más que una forma de acometerlo, que es lo que nosotros llamamos la unidad de esfuerzo. El que más capacidad tiene establece un proceso de coordinación e impulso sobre el que se alinea todo el mundo. Se determina quién tiene qué y quién hace qué y se coordinan desde la definición de las causas, al planeamiento para resolver las consecuencias, a la anticipación de futuros fenómenos más adelante. Eso no se ha producido y, como no se ha producido, las actuaciones que hay no están coordinadas. Algunas se están sucediendo en un orden que no sería el deseado y, desde mi punto de vista, el que más necesidad tiene de esa coordinación y ese impulso, que es el que menos capacidad tiene, que es el ámbito local, está en una situación bastante compleja: tiene unas tareas que son titánicas y no siempre tiene la capacidad para ejecutarlas.

