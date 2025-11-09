- El presidente Mazón deslizó que el Gobierno ha negado a conciencia herramientas para la reconstrucción por estrategia política. ¿Está de acuerdo?

No sé si ... es una estrategia inteligente la que se ha utilizado. Desde mi punto de vista no es inteligente en absoluto. Cuando un fenómeno como este ocurre, con el grado de afección, la trascendencia pública, política, del daño, no existe desde mi punto de vista más que una forma de acometerlo, que es lo que nosotros llamamos la unidad de esfuerzo. El que más capacidad tiene establece un proceso de coordinación e impulso sobre el que se alinea todo el mundo. Se determina quién tiene qué y quién hace qué y se coordinan desde la definición de las causas, al planeamiento para resolver las consecuencias, a la anticipación de futuros fenómenos más adelante. Eso no se ha producido y, como no se ha producido, las actuaciones que hay no están coordinadas. Algunas se están sucediendo en un orden que no sería el deseado y, desde mi punto de vista, el que más necesidad tiene de esa coordinación y ese impulso, que es el que menos capacidad tiene, que es el ámbito local, está en una situación bastante compleja: tiene unas tareas que son titánicas y no siempre tiene la capacidad para ejecutarlas.

- Volviendo a la pregunta, bien sea por estrategia política o por estrategia no inteligente, sí que se ha negado esa herramienta.

Claro. A mí, en concreto, en tres ocasiones distintas. Y si a eso se suman las dos cartas que escribió el president al presidente Sánchez, pues son cinco. Yo le pedí al ministro Ángel Víctor Torres una comisión mixta en una reunión que tuve en la Delegación del Gobierno el 23 de febrero de este año. Luego se lo pedí en tres ocasiones distintas a la misma persona, así que lo considero solo una ocasión, a José María Ángel, y se lo volví a pedir en dos ocasiones a Zulima Pérez. Así que por pedir no ha quedado. Y la respuesta es «esa coordinación ya existe, ya se hablan». Todo eso son palabras, no son hechos. ¿Dónde están esas comisiones? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está la ejecución de créditos de cada uno de los niveles?

- ¿Cómo ha sido su relación con Pilar Bernabé?

Ninguna. No he tenido ninguna relación. Ninguna es ninguna. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno, es decir, es la representante del Gobierno en el ámbito de la comunidad autónoma. La he visto en escasísimas ocasiones. La saludé una vez en el Cecopi. La última vez que la saludé fue en la inauguración de un puente nuevo en Carlet. Ni me he reunido con ella, ni he hablado con ella, ni ella conmigo. Así que ninguna.

- Es, cuanto menos, una anormalidad política, ¿no?

No entré en la recuperación para tratar el ámbito de la recuperación políticamente, pero desde el punto de vista práctico en realidad la figura que tenía que hablar conmigo era el comisionado, que era exactamente el referente que yo esperaba de la Administración General del Estado para enlazar directamente las acciones: pasar del planeamiento a la ejecución.

- ¿Y su relación con Diana Morant?

Ninguna. Cero. Cuando llegué a la Comunidad quise ponerme en contacto con ella a través del fallecido Javier Lambán. Le pidió a Diana Morant su teléfono porque la iba a llamar. Quería hablar con ella porque quería enfocar esto desde el punto de vista ejecutivo, no desde el punto de vista político. La llamé en dos ocasiones, no me cogió el teléfono; le puse tres mensajes, tampoco me respondió y, cuando vi que no había ninguna voluntad, le dije que ya no la molestaba más.

- El motivo de la llamada entiendo que era para incorporar a su equipo a alguien relacionado con el PSPV.

Sí. Tenía intención de que esa conselleria fuera lo más transversal posible: incorporar gente de cualquier sensibilidad política, pero con marcado perfil técnico.

- Con lo cual, aunque creo que fue una de sus condiciones al llegar, no ha hecho el equipo que hubiese querido.

No he podido hacer el equipo que hubiera querido. Pero no porque alguien me lo haya impuesto, sino porque el mecanismo que intenté activar no se pudo dar.

- ¿Qué sabe del comité de expertos formado hace más de medio año por el Gobierno?

No sé nada. Sé que me invitaron a la reunión constitutiva del comité y al menos en una ocasión he visto un documento, pero no he visto nada más. No sé que eso se haya acabado transformando en actuaciones concretas.

- ¿Pero le consta que haya habido más reuniones de ese comité?

No, porque tampoco me han invitado. He leído documentos, uno que remitió el Colegio de Biólogos, no el comité, porque la decana está presente. He visto documentos del Colegio de Ingenieros de Caminos, pero tampoco como tal del comité, sino porque el colegio lo ha hecho. He visto todos los informes fundamentalmente del mundo académico y del mundo profesional, pero nunca he visto uno en concreto del comité de expertos, ni se me ha hecho llegar.

- Llegó a hablar de falta de empatía por parte de la Administración General del Estado. ¿Un ejemplo de ello es que no ha habido ayudas a fondo perdido, como en el covid?

Claro. Esto no es una catástrofe que afecte solo a los valencianos. El producto interior bruto de un país es la suma de los productos interiores brutos de todos los elementos que lo componen. Hay que ir a cosas muy simples: qué es un Estado. Es la población que lo habita un territorio, una superficie física y geográfica y luego un sistema jurídico-político que ordena la vida de las personas sobre el territorio, sobre todo el territorio. Y el responsable en primera y última instancia siempre es el mismo. ¿Cuál es su verdadera responsabilidad? Articular las acciones que hay que desarrollar cada uno responsabilizándose del nivel que se le asigna. El local la tiene, el autonómico la tiene y el nacional la tiene. Esa es la verdadera responsabilidad: articular esa arquitectura. Pero, ¿cuál es la arquitectura para atender ahora mismo lo que sigue ocurriendo? ¿Cuál es? La Administración General del Estado siempre dice: «Pusimos 16.600 millones». Eso es dinero, no es estructura, no es control, no es impulso. La Generalitat Valenciana «ha puesto no sé cuánto», lo mismo a su nivel, y la local lo mismo a su nivel, que es mucho menor. Y luego, desde el punto de vista de la capacidad, muy inferior también, porque cada municipio tiene lo que tiene. Comparemos Sot de Chera con Torrent.

- ¿Cómo vivió la dimisión de su «amigo» José María Ángel y todo lo que vino después?

Me sentí particularmente dolido. Intenté ponerme en contacto con él infructuosamente y ya está. Se acabó.

- ¿Y su relación con Zulima Pérez, su sucesora en el comisionado del Gobierno? Les hemos visto chocar en varias ocasiones.

He tenido dos reuniones de trabajo. La relación, al principio creí que iba a ser un poco mejor, más ágil, pero tiene directrices. Ella responde a una serie de directrices que no son las mías. Entonces, evidentemente chocaremos. He tenido con ella dos intervenciones públicas: una en el Club de Encuentro Manuel Broseta y otra en el Paraninfo de la Universidad. Choques, no: constatación de realidades que están encontradas. Ella en un parlamento de 15 minutos habló del Gobierno y los ayuntamientos, como si esto fuera un Estado unitario y centralizado. No aparecía la comunidad autónoma por ningún lado. ¿Y los que están en medio? ¿Y los que son proveedores de servicios? ¿Esos dónde están, cómo quedan? ¿No hay que ayudarles? El Gobierno es de todos los españoles, no solo de los ayuntamientos; y el dinero es de todos los españoles, no solo del Gobierno. Hemos llegado a caer en la trampa absurda de que «el Gobierno ha puesto, es que la Generalitat ha puesto…». El conjunto de los impuestos de los españoles ha puesto y lo ha puesto con este sistema de articulación.

- Pérez expuso las actuaciones del Gobierno en La Palma y la dana, pero allí la comisión mixta se constituyó en 11 días y aquí no se ha hecho en un año.

Eso habla de la voluntad política. ¿Cuál era el factor diferencial entre aquel Gobierno y lo que está ocurriendo ahora? Pues que los tres niveles eran del mismo color. No hay otra explicación. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática era el presidente del Cabildo canario.

- Calificó de «regalo envenenado» para los ayuntamientos los fondos gubernamentales para reparar infraestructuras municipales. ¿Por qué?

Para el conjunto del Estado son 1.756, para la Comunidad Valenciana 1.720; más luego los del ciclo integral del agua, que son del Miteco no del Ministerio de Política Territorial, que son 417. La parálisis administrativa o la falta de agilidad administrativa es la que explica por qué se tardó un año menos cinco días en aprobar los 417 millones para la reparación del ciclo integral del agua, que era el más importante de todos, porque hablaba de la capacidad del saneamiento urbano, de captación de aguas, depuradoras… Ese iba relacionado directamente con la seguridad y la supervivencia y se tardó un año en aprobarlo. El dinero de recuperación de los ayuntamientos fue rápido, el 31 de enero. El formato fue tan farragoso y tan complejo que luego tuvieron que enmendarlo de una forma bastante compleja también. Al principio les pusieron el dinero a los ayuntamientos en sus cuentas corrientes y los ayuntamientos dijeron: «¿Y qué hacemos con esto? Si no tengo técnicos, si no puedo redactar memorias, ¿podemos contratar con este dinero empresas que nos regalen memorias?» No. Encima, no. Luego se dieron cuenta de que eran incapaces los ayuntamientos y, a toda prisa, le dijeron a Tragsa que constituyera unas plataformas para apoyar a los ayuntamientos. Entonces empezó a elaborar en una modalidad que los ayuntamientos no entienden, unas plataformas para la redacción de proyectos y otra para la contratación de la de obra y ejecución de las obras. De tal manera que el 5 de febrero se acaba el plazo para entregar las memorias de los ayuntamientos y no he conseguido saber, a pesar de haber preguntado en repetidas ocasiones, cuántas se habían entregado. Me barrunto que a esta fecha de noviembre no llega al 30%. Si no se reciben antes del 5 de febrero, el dinero se pierde y hay que devolverlo con los intereses que ha devengado en la cuenta del ayuntamiento. Venga, seguimos. Suponiendo que sí que han aprobado la memoria, desde el momento en que se aprueba, había un plazo de nueve meses para presentar el proyecto. Ese plazo, asombrosamente, lo alargaron tres más, o sea, ahora es 12. ¿Por qué no alargas el de la redacción de la memoria y mantienes el del proyecto, que es mucho más fácil? ¿Y sobre todo les das tiempo a los ayuntamientos donde les aprieta? Y luego tienes un periodo de ejecución de dos años. ¿Cuál es la realidad? Id a preguntar a los alcaldes cómo de satisfechos están con lo que está ocurriendo. Luego hay otro elemento que va un poco en contra de lo que sería el interés de la Comunidad Valenciana, pero sería delicado por temas de libre concurrencia. Aquí puede aparecer cualquier empresa de cualquier parte de España o fuera de ella que haya entrado en la mesa de en la plataforma de contratación y se haya llevado un concurso. Que venga aquí alguien de Lugo o de los Países Bajos estará muy bien, pero a lo mejor no fomenta el desarrollo que necesita la comunidad.