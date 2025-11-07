El Gobierno mantiene el rechazo a una comisión mixta con el Consell por la dana Zulima Pérez avanza que la próxima semana «agendarán» una reunión con el vicepresidente Martínez Mus

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, señaló este viernes que la semana próxima «agendará» una reunión con el nuevo vicepresidente segundo del Consell, Vicente Martínez Mus, que ha asumido las competencias de Gan Pampols.

«Antes había una reunión cordial y ahora será igual. Con el actual vicepresidente ya nos habíamos reunidos, junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, para tratar temas de sus competencias. Son reuniones habituales, al igual que sucede con los alcaldesa», consideró la comisionada.

Sobre las palabras de Gan Pampols, que en su última intervención en el Consell se quejó de «falta de colaboración» del Gobierno en la reconstrucción, Pérez dijo que ha sido la «queja generalizada de la Generalitat poniendo sobre la mesa algo que no es cierto. No es cierto que no exista colaboración ni cooperación entre Administraciones, lo hemos dicho muchas veces».

Citó como ejemplo que en las primeras semanas tras la dana, los consellers se reunieron con los minutos para tratar sus competencias. «Todos los días hay relaciones en todos los niveles administracitivos», consideró.

Acerca de la petición del Consell de una comisión mixta, respondió que están en el «trabajo y la cooperación; si una comisión mixta supone hacerse una foto y que las personas que no han estado en la recuperación quiere entrar en ese momento, no nos sirve para nada. Serviría si aportara algo más, no hay que ir a la foto sino al trabajo diario».

Pérez realizó estas declaraciones antes de una reunión en Silla con alcaldes de municipios afectados por la dana, un encuentro presidido por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Este citó que todos los ciudadanos de la provincia de Valencia «saben perfectamente lo que es el cambio climático, que ha venido con una fuerza muy grande y que por desgracia puede volver a golpearnos. Por eso tenemos que estar preparados»,

De ahí que consideró «preocupante» que esta semana, tras la dimisión del presidente Mazón, se ha conocido la negociación entre PP y Vox para un sustituto. «Están negociando sobre inmigrantes, que según la ultraderecha la entienden como xenofobia y también negocian contra el Pacto Verde europeo. Lo que está en la mesa para elegir nuevo presidente son dos elementos muy peligrosos, uno para la convivencia y otro porque puede costar vidas».

A su juicio, negar que es necesario un pacto climático es «ponernos en riesgo a todos. PP y Vox deberían hacer una reflexión sobre que todo no es intercambiable para elegir un nuevo presidente. Tienen que pensar en sus ciudadanos haciendo negacionismo climático y sin tener en cuenta lo que aportan los inmigrantes».