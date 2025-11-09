- ¿Cree que el presidente Mazón debió haberse ido antes?

Eso es algo que tampoco puedo anticipar porque sería él el que supiera en su ... fuero interno si seguía en condiciones y con la capacidad para gobernar. Esto es una decisión de carácter personal. A los presidentes se les nombra en una votación, no se les cesa en la calle. Eso es un término que cada uno tiene que asumir como propio, es decir, ¿cuál es el modelo de desalojar a un presidente? Presentar una moción de censura y ganarla. Lo hemos visto.

- ¿Ha tenido la tentación de irse antes en algún momento?

No. Me gusta objetivar en la medida de lo posible, sabiendo que el ámbito subjetivo es muy importante. Tenía una serie de hitos que cumplir y se fueron cumpliendo, se fueron desarrollando. ¿Podía haber ido más rápido? Probablemente. ¿Podía haber ido mejor? Probablemente también. Hicimos el diagnóstico, que era riguroso, extenso, que nos permitió trazar un plan, es decir, averiguar las causas, resolver las consecuencias en la medida de lo posible y anticipar futuras desgracias a través de organización y método. Y, además de eso, arrancar las principales iniciativas contempladas en el plan, sobre todo el procedimiento por el cual las iniciativas tienen un impulso y seguimiento, que es una herramienta que se construyó específicamente para eso. Está colgada en el portal para que la ciudadanía pueda consultarla y es la que permite saber cómo avanza el plan, cómo se va ejecutando el gasto, dónde está atascado, dónde hay que impulsar o dónde hay que buscar mayores medidas de coordinación y control.

- ¿Se ha arrepentido de tomar este cargo? En algunos momentos en Les Corts no se le notaba cómodo con el ambiente político.

Su impresión es acertada. No me arrepentí en ningún momento de haber adoptado la decisión. Lo que me pareció de muy poco estilo y con un nivel muy bajo es el tono y las formas que se prodigan en Les Corts. Me parece inadmisible, me parece asombroso que la ciudadanía a la que se representa tolere ese tipo de actitudes. Me parece deleznable.

- ¿Cómo ve a Martínez Mus como su sucesor?

Muy sólido, muy centrado y muy competente.

- ¿Cree que está preparado para seguir con esa labor de reconstrucción?

Seguro. Tenga en cuenta que hay una parte que es la sala de máquinas: la secretaría autonómica y las direcciones generales que estaban en la vicepresidencia segunda y que continúan. Esto no ha sido un paso más, es simplemente una continuidad. Lo que pasa es que ahora desde una posición mucho más enfocada exclusivamente a determinadas áreas. Recae en el conseller Martínez Mus porque del conjunto de los pilares y las iniciativas, aunque no es el que más iniciativas tiene, es el que tiene las más trascendentales. Hay dos ahora mismo que son críticas que son las de infraestructuras, que son las bases vertebradoras, y la otra que es la gestión del territorio. Ahora mismo hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista legislativo, una gran cantidad de actuaciones que van a ser muy importantes: la revisión del Patricova, la determinación mediante decretos de los nuevos procedimientos para la construcción, etcétera.

- ¿Volvería a asumir el cargo si se lo preguntaran ahora mismo?

Sí, claro. Lo mismo que me llevó a hacerlo la primera vez. ¿Cómo voy a cambiar? Ya estamos mayores para eso.

- ¿La dimisión de Mazón y la llegada de un nuevo cargo entorpece la reconstrucción?

No. Lo que no hace la recuperación es pararse porque haya una sucesión política y, desde luego, aunque hubiera un cambio de gobierno, no procedería a pararlo. Entiendo… Eso ya el que venga que lo explique convenientemente. Tendrá que explicarlo muy bien. La figura del president, el actual en funciones o el próximo que venga, tiene que asumir la recuperación en primera persona, porque el verdadero impulsor del conjunto de las acciones es él. A pesar de que haya una persona que sea su asesor principal en este tema, que es el que le da la información pormenorizada, el que le sugiere cambios en las prioridades, el que le pide nuevas necesidades, el que de hecho está todo el día en esto, a pesar de que esa persona exista, la última ratio es es él, es el president.