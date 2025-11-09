Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gan Pampols, en uno de los despachos del Palacio de la Cigüeña el día antes de su cese. IRENE MARSILLA

ENTREVISTA EXCLUSIVA A LAS PROVINCIAS

Ex vicepresidente del Consell y ex conseller para la Recuperación
Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»

El ex número 3 del Consell señala que a los presidentes «se les nombra en una votación, no se les cesa en la calle», tras los insultos a Mazón en el funeral de Estado

Arturo Checa
Pablo Alcaraz

Arturo Checa y Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

- ¿Cree que el presidente Mazón debió haberse ido antes?

Eso es algo que tampoco puedo anticipar porque sería él el que supiera en su ... fuero interno si seguía en condiciones y con la capacidad para gobernar. Esto es una decisión de carácter personal. A los presidentes se les nombra en una votación, no se les cesa en la calle. Eso es un término que cada uno tiene que asumir como propio, es decir, ¿cuál es el modelo de desalojar a un presidente? Presentar una moción de censura y ganarla. Lo hemos visto.

