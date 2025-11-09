Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ex número 3 del Consell, Francisco José Gan Pampols, en su penúltimo día en la Generalitat. IRENE MARSILLA

ENTREVISTA EXCLUSIVA A LAS PROVINCIAS

Ex vicepresidente del Consell y ex conseller para la Recuperación
Gan Pampols: «Un Cecopi es todo menos lo que hemos visto; no puedes tomar una decisión con 21 interlocutores en una pantalla»

«El ES-Alert no es la panacea. Si se hubiera lanzado a las 17:30, no lo hubiera oído nadie en la comarca de Los Serranos porque no había cobertura», explica el teniente general

Pablo Alcaraz
Arturo Checa

Pablo Alcaraz y Arturo Checa

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

- ¿Por qué propuso crear un nivel de alerta negra?

Porque en el ideario de la población la alerta roja ya está asumida. En esta ... tierra, como llueve y llueve mucho, las personas interiorizan un color con un nivel. Es una reacción primaria, muy subjetiva, pero es la que es: «Alerta roja, venga, alerta roja». Cuando tú quieres decirle a alguien, «mire, bajo ningún concepto, salga de casa, ni coja el coche, ni haga nada de nada, súbase a un primer piso», se lo tienes que decir y no es una alerta roja, porque la gente se ha aprendido una serie de números y esos números no acaban determinando cuál es el grado de afección. Y luego, una cosa es una alerta meteorológica y otra es una alarma. No tienen porqué coincidir. Vamos a pensar en la última dana que tuvimos. En Cullera, toda la zona estaba en rojo, pero si en un sitio van a caer 350 litros por metro cuadrado, cámbiale el color, porque no es lo mismo 180 que 350. Y decreta un grado de alerta negro en el que se prohíbe la circulación, no se recomienda.

