- ¿Por qué propuso crear un nivel de alerta negra?

Porque en el ideario de la población la alerta roja ya está asumida. En esta ... tierra, como llueve y llueve mucho, las personas interiorizan un color con un nivel. Es una reacción primaria, muy subjetiva, pero es la que es: «Alerta roja, venga, alerta roja». Cuando tú quieres decirle a alguien, «mire, bajo ningún concepto, salga de casa, ni coja el coche, ni haga nada de nada, súbase a un primer piso», se lo tienes que decir y no es una alerta roja, porque la gente se ha aprendido una serie de números y esos números no acaban determinando cuál es el grado de afección. Y luego, una cosa es una alerta meteorológica y otra es una alarma. No tienen porqué coincidir. Vamos a pensar en la última dana que tuvimos. En Cullera, toda la zona estaba en rojo, pero si en un sitio van a caer 350 litros por metro cuadrado, cámbiale el color, porque no es lo mismo 180 que 350. Y decreta un grado de alerta negro en el que se prohíbe la circulación, no se recomienda.

- Eso lo tiene que hacer Emergencias.

Claro. La Aemet lo único que hace es darte una predicción. Constata una predicción y te habla, no de medidas, de litros y periodos de tiempo en los que puede caer. Entonces, como Emergencias, tienes que transformarlo en actuaciones. Además, tienes que hablar en el caso de que sean críticas esas precipitaciones, con quien tiene que hacer lo propio en el dominio que tú no controlas. Por ejemplo, las carreteras nacionales o las vías férreas de titularidad estatal. Si hay que parar el tren a la altura de Requena, se para el AVE a la altura de Requena y no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer Adif. De la misma manera que tienes que cortar la A-7, la A-3… Porque las de titularidad autonómica las puedes cortar tú.

- El plan ante futuras catástrofes habla de grabaciones del Cecopi. ¿Debió haberse hecho el día de la dana? Ahora, ¿en qué momentos se va a tener que grabar?

De lo que se debía haber hecho el día de la dana no puedo hablar porque ni estaba ni me concierne. Puedo tener mi opinión personal, pero no la comparto. Lo que sí que digo es que un Centro de Coordinación Operativa Integrado tiene que tener un registro de acciones y actuaciones. A qué hora se recibe, qué se decide, qué medios emplean, de dónde, cuáles son, cuál es la difusión que se hace de una medida… ¿Por qué? Porque para formular un juicio crítico y un proceso de lecciones aprendidas necesitas eso. Y luego, un Cecopi es todo menos lo que hemos ido viendo. En un Cecopi de verdad, no puede haber más de cinco personas. El resto no es el Centro de Coordinación Operativo Integrado, el resto son salas donde están los asesores, los de comunicación… No puedes tomar una decisión cuando tienes una pantalla con 21 interlocutores y 20 personas sentadas alrededor de una mesa. Eso puede ser informativo, pero no es desde luego lo que se entiende por un puesto de mando.

- Esos «cinco» que tienen que estar entiendo que serían técnicos.

Tienen que estar los responsables técnicos de cada una de las actuaciones que hay que hacer. Si es tráfico, el responsable de Tráfico. Si es red eléctrica, el de Red Eléctrica. Pero esos no tienen que estar físicamente en el Cecopi, esos tienen que haber hecho su asesoramiento. Y en el momento en que en el Centro de Coordinación de Emergencias se hace el asesoramiento global, incorporando todas y cada una de las informaciones de los elementos críticos, se toma una decisión. De todo ese proceso hay que guardar un registro.

- ¿En qué formato? Vídeo, audio, acta…

Da igual. El que sea necesario, incluso log, incluso escribiendo. He vivido todo el proceso de la tecnología de la información y las comunicaciones. En mi época, los teletipos se escribían.

- Están teniendo mucha relevancia las grabaciones incluso los brutos del Cecopi en la depuración de responsabilidades posterior.

No creo en la infalibilidad. Creo que todo el mundo cuando trabaja se equivoca y para no equivocarte la siguiente vez tienes que haber aprendido en qué te has equivocado y poner las medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir. Para eso tienes que saber qué ha ocurrido y la mejor forma de saber qué ha ocurrido es quién ha intervenido, cómo ha intervenido, qué ha sugerido.

- ¿Cómo se registraría ahora el envío de un ES-Alert?

Parece que estamos hablando aquí del vellocino de oro. Un ES-Alert es un mensaje que suena en los móviles, siempre y cuando haya cobertura. Estamos hablando del ES-Alert como si fuera la panacea y no es así. Si se hubiera lanzado a las 17:30, no lo hubiera oído nadie en la comarca de Los Serranos porque no había cobertura. Al final, no es solo lo que tú puedas aportar, sino todo aquello que en un momento determinado puede fallar y las medidas complementarias que tienes que tener para que funcione. Si el ES-Alert no funciona, ¿qué es lo único que funcionará? Normalmente la red Comdes. Es una red de radiotelefonía GSRM en la que todas las poblaciones tienen que tener un terminal, saber cómo funciona, y desde el Centro de Coordinación de Emergencias les mandan un mensaje y, entonces, por los medios propios del ayuntamiento: luminosos, acústicos, personales, informan a la población. ¿De qué le sirve el ES-Alert a alguien que está atrapado en la A-7 dentro del coche con el agua dentro? Le sirve al que en ese momento no está sufriendo la emergencia y lo único que está haciendo es elevar un grado su nivel de conciencia. Es decir, está con información puntual y precisa aumentando su capacidad de autoprotección. Ya te han informado y te han informado bien. Si estás bien formado, sabes qué tienes que hacer con esa información y, si la has practicado, eres capaz de actuar.

- ¿Esa red Comdes es factible técnicamente?

Existe. Es un radioteléfono, una emisora, y hay una red de repetidores en toda la Comunidad Valenciana que atienden a la Red Comdes. Ahora la están mejorando, pero, sí, existe. Lo que no existía era el conocimiento para saber si funcionaba o no porque a lo mejor la tenían guardada en un cajón y nadie se había preocupado por si estaba cargada, por cuál era el indicativo, porque esto no es un teléfono. Hay que entrar en una en una malla, decir «quién es»...

- Pero no es un elemento de información masiva.

No. Está en todos los equipos de bomberos, de protección civil, los ayuntamientos, el sistema de emergencias… Todos disponen de terminales Comdes. No es de alerta masiva, porque estamos hablando de que los mecanismos de difusión masivos no funcionan.

- Pero, ¿cómo sería el registro de una emergencia ahora en el Cecopi? Por ejemplo, la Confederación a las 16:30 emite un aviso de desbordamiento. A las 16:35 bomberos moviliza una dotación…

Tal cual. El Centro de Coordinación de Emergencias es el centro nodal. Por él pasan todas las comunicaciones que estás diciendo. O sea, la Confederación Hidrográfica tiene que informar al Centro Coordinador de Emergencias, que manda una de un destacamento de bomberos. Todo eso tiene un elemento temporal que es perfectamente trazable.

- A su juicio, ¿para qué debería servir la Agencia Estatal de Protección Civil que anunció Pedro Sánchez hace unos meses? Teniendo en cuenta que nunca se ha declarado un nivel tres de emergencias ni con la ola de incendios ni con la dana.

Cada vez que hay un anuncio, hay que hacer el seguimiento del anuncio. ¿Dónde está la Ciudad de la Construcción? ¿Qué se ha hecho respecto a la anunciada Ciudad de la Construcción en las parcelas del Sepes en el puerto de Valencia? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿En qué situación está ahora mismo? Anuncio a bombo y platillo. Él anunció una agencia estatal para el cambio climático. La Agencia Estatal de Emergencias, que creo que es muy necesaria y en un modelo como el nuestro tan descentralizado, más todavía, es el punto focal desde el que se atiende todo tipo de emergencias: identifica cuál es el modelo de emergencia y quién la está resolviendo y, en el momento en que ese nivel que la está resolviendo es incapaz, directamente asume la responsabilidad y utiliza todos los elementos necesarios para resolverlo. Los tres estadios alarma, excepción y sitio, que están contemplados en la Constitución, hablan de la capacidad del Estado para hacer eso. En el periodo de un año hemos vivido dos de los extremos más destructivos que hay. Se ha llevado 450.000 hectáreas de bosque y se ha llevado más de 17.800 millones de euros en pérdidas materiales y vidas, que esas no tienen arreglo. Creo que es motivo más que suficiente para crear una agencia estatal de emergencias que tenga, además, la capacidad de gestionar todos los recursos del conjunto del Estado. Para eso existen los catálogos de recursos críticos, donde cada autonomía tiene que decir cuáles son los elementos de los que dispone y cuáles son aquellos de los que disponen las principales empresas y que en estos casos se movilizan. No hay que acudir a la buena voluntad, existe un la norma para poder hacerlo.