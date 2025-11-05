À Punt zanja la investigación de la filtración de los vídeos del Cecopi: el sistema no detecta quién accede al material

À Punt ha cerrado la investigación abierta para determinar al autor o autores de la supuesta filtración a Televisión Española (TVE) de los vídeos grabados ... en el Cecopi. Este material, conocido en el sector periodístico como mudos porque se omite el audio, fue difundido de manera sorpresiva en un informativo de la cadena estatal. En esas imágenes se observaba a Salomé Pradas pedir que el Es Alert incluyera la referencia a las redes sociales. La jueza de la dana interpretó esa referencia como algo de «gran trascendencia» porque, según su criterio, contradecía lo que había declarado previamente respecto a que siguió las indicaciones de los técnicos.

Aquello generó un enorme revuelo en À Punt porque se interpretó que la cadena autonómica había ocultado ese material. Desde la televisión autonómica explicaron que no podían aportar voluntariamente esas imágenes porque no tenían autorización para su registro y podría suponer una vulneración del secreto profesional«.

La filtración generó un enorme enfado en la dirigencia de À Punt, que decidió abrir una investigación interna para averiguar las personas que accedieron al fichero y depurar responsabilidades. Personal técnico de la cadena ha realizad un análisis del sistema, del almacenamiento, de las copias que se hicieron de ese material y de todas las consultas o accesos.

El fichero original fue distribuido en directo a través de la red interna de À Punt y también a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Este material estuvo disponible para su visionado y edición para múltiples usuarios. Además, el sistema no permite vincular las consultas del material a una persona en concreto, según concluye la investigación de la televisión autonómica.

Además, se generaron dos copias del fichero original, lo que complicaba todavía más el éxito de las pesquisas. Una de ellas estaba destinada a documentación. Y estuvieron disponibles para toda la redacción de informativos. De hecho, este contenido fue usado en más de 90 piezas informativas. La dana, como no podía ser de otro modo, multiplicó el tiempo dedicado a la información acerca del fenómeno meteorológico y sus consecuencias, en especial, las 229 víctimas mortales.

En definitiva, la investigación de la cadena pública concluye que el sistema no registra de forma individualizada los accesos ni las ediciones realizadas por cada usuario sobre un fichero concreto. De tal forma que se no se puede reconstruir una trazabilidad sobre el archivo y los usuarios que lo consultaron o manipularon. El caso, que amenazaba con desembocar en los tribunales, se cierra de esta forma en el ámbito administrativo.