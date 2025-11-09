Al otro lado de la pantalla luce el rostro más relajado que se le ha visto en casi un año de mandato. Francisco José Gan ... Pampols (Figueras, 1958) atiende a LAS PROVINCIAS por videoconferencia desde su casa en Zaragoza, dos días después de dejar el cargo de vicepresidente del Consell y la cartera de Recuperación Económica y Social de la tragedia que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. Una entrevista exclusiva que iba a hacerse el lunes hasta que todo saltó por los aires con la dimisión de Carlos Mazón. El teniente general con los galones de la reconstrucción en la Generalitat no se mete en la trinchera (aunque no con demasiada autocrítica) ni elude el 'combate': carga contra el clima político y las trabas del Gobierno al proceso de recuperación tras la dana, lamenta la crispación del funeral de Estado y advierte de que el peligro a que otra gran riada asole la Comunitat todavía sigue latente.

- ¿Cómo vivió el día de la dimisión de Carlos Mazón?

Curiosamente esta entrevista tenía que haberse producido el lunes y se pospuso precisamente por eso. Recibí una llamada personal del president el domingo convocándome a Palau a las 8:15 de la mañana del día siguiente sin decirme para qué. Me dijo que iba a haber una reunión extraordinaria de Consell. Allí nos comunicó su decisión y nos leyó la declaración que iba a hacer y le acompañamos a esa comparecencia pública en la que ponía de forma clara e incontestable su dimisión encima de la mesa y la situación en funciones del Consell. Lo viví como un elemento más de esta vorágine en la que me vi metido hace casi un año. Tampoco me extrañó en exceso. Yo había vivido en primera persona el aumento de presión que se había producido en los últimos seis días, desde la víspera de la ceremonia del 29 (funeral de Estado), y fui viendo el 'in crescendo' que se fue produciendo. La presión no es gratuita y no puede no afectar cuando es tan general, sobre todo cuando el problema se centra en las personas más que en el análisis frío y objetivo de los hechos. Y luego cuando afecta al entorno personal y familiar. Esa parte no es admisible en la política. No se puede desear la muerte a nadie, no se puede amenazar de muerte, no se puede llamar 'asesino' a alguien, no se puede decir que tiene que ir a prisión, para eso tenemos todo un sistema.

- ¿Qué sintió al escuchar cómo las víctimas increpaban al presidente?

Sentí desagrado. Pudiendo comprender que la ira, que el duelo están todavía muy a flor de piel, entendía que una ceremonia de carácter institucional tiene que dejar esos elementos aparte. Para eso está la calle, la manifestación, la expresión de las opiniones… pero en un funeral de Estado, que es la manifestación de toda la población de un Estado en el reconocimiento al duelo, al dolor experimentado y a la pérdida de las víctimas, no debe verse mancillado por insultos, ataques directos… Se le increpó de todas las formas posibles.

- ¿Ha acertado Mazón con su decisión?

Cada persona es un mundo, cada situación es un elemento de no retorno. Decía Ortega que cada uno es cada uno y sus circunstancias, y las circunstancias en este caso lo son todo. El cómo se vive en primera persona, el cómo afecta, si se puede o no seguir realizando una acción de gobierno… Todo eso es lo que determina cuál es la oportunidad para tomar una decisión.

- ¿Usted hubiera tomado la misma decisión?

No soy capaz de decirle en este momento cómo habría respondido yo a toda una sucesión, no a un momento puntual.

- ¿Pero cree que acertó con la que tomó en concreto?

Para él en este momento sí, porque la parte más humana, más directa y más subjetiva es «no puedo más», que es lo que dijo. Cuando uno 'no puede más', se va.

- ¿Cree usted que se equivocó el día de la dana?

Como yo no estuve, tengo que contestarle en función de lo que sé y lo que sé de primera mano es lo que él contó. Él contó una serie de equivocaciones, se equivocó en no acudir inmediatamente a primera hora a Utiel… Esa relación de equivocaciones que ha determinado. Si lo dice él, y ya a un año vista está perfectamente convencido es que sí, es que él cree que se equivocó y si él cree que se equivocó, yo creo que se equivocó.

- En su declaración el presidente distinguió entre su persona, que se había equivocado, y una mala persona como Pedro Sánchez. ¿Está usted de acuerdo?

No citó el nombre.

- A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Entre una buena persona que se equivoca y una mala persona. Así fue como acabó. No tengo elementos de juicio para hablar de la bondad o la maldad de alguien. Los hechos que conozco me demuestran que todo lo que se pudo hacer no se hizo. Eso sí que lo sé, lo he visto y lo sigo viendo.

- ¿Usted se ha equivocado en algo en todo en este casi año que ha estado en su puesto?

Con toda seguridad. Me habré equivocado en alguna decisión, a lo mejor en intentar ir más rápido porque las estructuras eran las que eran, en depositar la confianza en determinadas personas que no han estado a la altura o en determinadas estructuras que no han respondido a esa confianza… El error es consustancial al acierto. El único que no se equivoca es el que no trabaja.

- Adquirió un compromiso con el presidente al llegar a su a su puesto. ¿Se hubiera ido usted antes si él se hubiera marchado antes?

No. Hubiera puesto mi cargo a disposición, lo dije en su día. No vine por una persona, vine para desarrollar una tarea. Lo expliqué nada más llegar. Yo aquí no venía a salvarle la cara a un gobernante, venía porque me habían pedido ayuda para trabajar con un órgano de gobierno que era el Consell. Evidentemente guardando la lealtad debida a quien lo preside, siendo solidario en las decisiones, pero no vine porque una persona me pidió que viniera para ayudarle a él. Me pidió que viniera para ayudar a Valencia.

- ¿Ha tenido la tentación de irse antes en algún momento?

No. Me gusta objetivar en la medida de lo posible, sabiendo que el ámbito subjetivo es muy importante. Tenía una serie de hitos que cumplir y se fueron cumpliendo, se fueron desarrollando. ¿Podía haber ido más rápido? Probablemente. ¿Podía haber ido mejor? Probablemente también. Hicimos el diagnóstico, que era riguroso, extenso, que nos permitió trazar un plan, es decir, averiguar las causas, resolver las consecuencias en la medida de lo posible y anticipar futuras desgracias a través de organización y método. Y, además de eso, arrancar las principales iniciativas contempladas en el plan, sobre todo el procedimiento por el cual las iniciativas tienen un impulso y seguimiento, que es una herramienta que se construyó específicamente para eso. Está colgada en el portal para que la ciudadanía pueda consultarla y es la que permite saber cómo avanza, cómo se va ejecutando el gasto, dónde está atascado, dónde hay que impulsar o dónde hay que buscar mayores medidas de coordinación y control.

- Al llegar al cargo, en la entrevista que le hicimos junto a José María Ángel, le pregunté si no temía pasar de dirigir a militares a hacerlo con funcionarios. Creo recordar que me dijo que no, ¿qué piensa ahora?

Pienso lo mismo. Los funcionarios buenos son buenos como los militares buenos son buenos y los que no son tan buenos representan un problema. La función principal o lo que permite resolver más rápido en un ámbito y en el otro es el procedimiento disciplinario. La función pública es extraordinariamente compleja y la administración militar es bastante resolutiva.

- ¿Sería deseable una reforma de la función pública?

Desde mi punto de vista sí, muy profunda.

- Hubo un choque con las víctimas cuando habló de esa falta de autoprotección que hubo durante la dana que molestó a las asociaciones, ¿se arrepiente de esa frase?

No, porque se la expliqué, la escribí y desarrollé ese concepto. La autoprotección como dije en su día, y mantengo, se basa en tres elementos: la información, la formación y la capacidad de actuación. Ese día no hubo autoprotección porque faltó la información, faltó la formación y faltó la capacidad de actuación. Faltaron las tres cosas. Cuando uno constata eso, tiene que darse cuenta de sobre qué líneas hay que actuar. Hay que informar más y mejor, oportunamente, pensando en la audiencia. Hablar de metros cúbicos por segundo a alguien puede no informarle de nada. Hablarle del desbordamiento en un punto y de la altura del agua, sí. La formación: qué hacer en esos casos. No tiene ningún sentido permanecer dentro de un vehículo cuando el agua rebasa la mitad de la llanta, porque pierde sustentación y flota. Esa frase de la autoprotección se entresacó de una intervención de una hora en el Foro de la Nueva Economía en Madrid con bastante mala intención porque siempre iban las víctimas por delante en cuestión de respeto, acompañamiento, acuerdo y ayuda. Siempre. Pero claro, eso no correspondía. Era mucho mejor entresacar la frase que, bueno… Fue poco afortunado el corte desde mi punto de vista.

- En su despedida habló de «quien debería haber ejercido la acción de coordinación en la reconstrucción y no lo ha hecho», ¿a quién se refería?

A la Administración General del Estado personificada en quien corresponda.

- ¿A quién corresponde?

El que dirige la Administración General del Estado es el presidente del Gobierno. Lo hace a través de los departamentos ministeriales que designa. Repito el argumento del principio. La Ley de Protección Civil de 2015 especifica claramente cuáles son los niveles. El que se produjo el día 29 sin ninguna duda es de emergencia nacional. Desde el primer momento, no solo por una cuestión puntual, sino por el conjunto de situaciones que se dieron, no solo en la provincia de Valencia, parcialmente en la de Castellón, pero también en la comunidad autónoma de Aragón, en una parte, otra en la de Castilla-La Mancha y otra en Andalucía. Pero además, el volumen, la afección, las necesidades son de tal calibre que no hay ninguna duda acerca de para qué está la Administración General del Estado. No es para hacerlo todo, pero sí es para asumir la responsabilidad y coordinar el conjunto de actuaciones. Esa es la realidad pura y dura. Luego esto lo podemos políticamente manosear, manipular, podemos hacer todo lo que nos dé la gana, pero la verdad es incontestable porque para eso está la ley. Leámonos exactamente qué es una situación de interés nacional, una emergencia nacional. Ese famoso nivel tres que hay, recuerdo, tres instancias que lo pueden que lo pueden activar. De hecho, una lo puede activar directamente, que es la Administración General del Estado a través del Ministerio del Interior. Hay otra que lo puede instar y hay otra que lo puede solicitar. Lo solicita el presidente de la comunidad autónoma y lo insta la delegada del Gobierno. Desde primera hora de la mañana de ese 29 habría que saber quién sabía qué y a quién se lo contaba y cuál era la evaluación que se hacía. Esta es la verdad. Esos son los hechos, luego viene todo lo que queramos.

- ¿En qué punto se encuentra el proceso de recuperación y qué necesitará para estar culminado en el futuro?

Desde mi punto de vista sigue necesitando como el comer una coordinación real y efectiva con mecanismos de cooperación permanente entre los tres niveles de la administración. Porque cada vez más los detalles van a hacer que las responsabilidades confluyan, dejen de ser exclusivas y sean concurrentes o compartidas. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer unos nuevos planes generales de ordenación urbana, donde van a tener que entrar distintos elementos, donde hay que reordenar las cuencas, donde hay que establecer nuevas medidas para la construcción. Hay que mejorar la seguridad no solo de cauces, también de vías de comunicación, que de alguna forma han hecho que los efectos de lo que ocurrió fueran peores, por la transversalidad a los flujos de los cauces, por la falta de permeabilidad, hay que mejorar la red eléctrica, el modelo de parrilla que tiene la Comunidad Valenciana porque si queremos reindustrializar esas zonas, necesitamos subestaciones que puedan proporcionar la energía necesaria... Hay que hacer tal cantidad de cosas coordinadas que se merecen un plan como el plan Marshall reducido a esto. Pero eso ahora mismo es imposible. ¿Qué se necesita? Se necesita crédito, dinero. ¿Vamos a poder sacar esto solo con el aumento de deuda de la Comunidad Valenciana? No, porque además hay determinadas áreas que son responsabilidad exclusiva de la Administración General del Estado sobre las que no se puede actuar. Es que tampoco nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la parte del Plan Hidrológico Nacional que hay que reactivar, porque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dio un plan que presentó la ministra Sara Aagesen con una serie de actuaciones, de las que todavía no se ha cometido ninguna. Eso que ya había empezado el trasvase de la Saleta no es cierto. Solo se han hecho las expropiaciones. No se han comenzado las obras. Físicamente ni un gramo de tierra. Y habrá que ver a futuro cómo se desarrolla, es decir, ¿eso es suficiente? La pregunta es: ¿Necesario? Por supuesto. ¿Suficiente? Habrá que saber si aquello que se hizo inicialmente, que era la presa de Vilamarxant, la de Cheste, el recrecimiento de tal… ¿Es necesario o no es necesario? ¿Y cómo se sabe eso? Pues hombre, sentándote, hablando con todos aquellos que tienen algo que decir sobre esa zonas. ¿Cómo vamos a reforestar las cabeceras? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a volver a recrear azudes o no? Vamos a mejorar y fortalecer los sistemas de canalización que esta tierra tiene para aburrir, las acequias de riego, lo que se está haciendo para Valencia, el mejorar la capacidad de captación de aguas... Todo eso afecta a todos los niveles de la administración. El crear de una vez un área metropolitana real que haga que todos los servicios comunes en una zona muy amplia, puedan prestarse desde una sola instancia. Todo eso.

- ¿Y eso en qué plazo de tiempo se maneja?

Si todos hiciéramos lo que debemos, las infraestructuras hidráulicas e hídricas son las que tienen periodos de ejecución más largos. Esto se podría ir, pensando en la capacidad de construcción que tenemos ahora, a cinco o seis años. Las demás debieran de ejecutarse entre el corto y el medio, entre dos y cuatro.

- ¿Pero entonces, si vuelve a ocurrir algo similar, estamos mejor, peor o igual que antes del 29 de octubre de 2024?

Ahora mismo peor porque lo que se llevó puesto la riada, no está recuperado en su totalidad. Hay maquinaria en los cauces. Si mañana cayera lo mismo, el problema que tendríamos sería mayor.

- Estando peor en muchos aspectos, usted cree que es buen momento para irse…

En mi caso sí, porque todo lo que se tenía que hacer está determinado. Los responsables de que se haga están reconocidos y designados. Los plazos de ejecución también. Los créditos disponibles para hacerlo, en la medida de lo posible y priorizados, los previstos. Yo no dirijo las obras, nunca he tenido la capacidad de dirección del conjunto. Esa figura, una vez aprobado un plan, el desarrollo y los mecanismos de control, corresponde al president que es el que asume en primera persona la responsabilidad de la recuperación.

- ¿Por qué quiso trasladar funcionarios de la Generalitat a los ayuntamientos?

No, no quise trasladarles. Quise apoyarles en la redacción de las memorias porque veía que no llegaban de ninguna manera. Cuando no fue posible, porque no conseguí ese recurso humano, lo que recomendé es que se les diera una ayuda directa a los ayuntamientos para contratar gabinetes, estudios de arquitectos, de ingenieros, lo que fuera. Tiene un inconveniente y es que te tienes que fiar de lo que te haga alguien que te lo entrega y se va; pero tiene una ventaja, se contrata por obra o servicio y se realiza.

- Como hizo usted con el apoyo externo de la consultora para redactar el plan.

No. La función pública está diseñada para un esfuerzo de tipo medio. En el momento en que le pides algo que se salga de ese esfuerzo, las costuras de este modelo autonómico crujen, porque no hay un apoyo del escalón superior. Le dicen a la autonomía: «Allá tú», cuando en teoría el Ministerio de Administraciones Públicas tendría que ser capaz de hacer un apoyo directo a quien lo necesita. Eso sería un Estado coordinado, complejo y compuesto donde la cooperación fuera norma. No es el caso. Pedí la contratación por emergencia de una consultora externa porque me daba cuenta de que con lo que tenía no acababa en plazo útil el trabajo que se me había encargado. Una consultora externa no te hace el trabajo. Te hace el trabajo que tú le encargas bien, rápido y muy profesionalmente. Tienes que dirigirla tú, no puede hacer lo que ella cree. Si tú generas mesas para saber qué es lo que ha ocurrido les tienes que decir: «Quiero un estudio en detalle de lo que ha salido en la mesa. Quiero una propuesta en función de estos tres parámetros». En el informe diagnóstico, para cada cuestión identificada hay una propuesta concreta que luego se transforma en una iniciativa en el plan Endavant.

- ¿Qué ha sido más complicado subir al Everest, estar en zona de conflicto o asumir la reconstrucción de la provincia de Valencia?

Por complejidad, la reconstrucción. Por peligrosidad, las zonas de conflicto y por incertidumbre, la cima de una montaña en la que puede pasar de todo muy rápido.

- ¿La recuperación de la provincia de Valencia ha sido la misión de su vida?

La misión de mi vida ha sido servir a España. En este caso, en la provincia de Valencia. Esta ha sido la más complicada que he hecho con diferencia.