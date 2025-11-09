Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
El exvicepresidente y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, en su penúltimo día en el cargo. IRENE MARSILLA

ENTREVISTA EXCLUSIVA A LAS PROVINCIAS

Ex vicepresidente del Consell y ex conseller para la Recuperación
Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»

«Aquí no venía a salvarle la cara a un gobernante, vine a ayudar a Valencia», dice el teniente general, que coincide con Mazón en que el presidente «se equivocó» la tarde del 29-O

Pablo Alcaraz
Arturo Checa

Pablo Alcaraz y Arturo Checa

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

Al otro lado de la pantalla luce el rostro más relajado que se le ha visto en casi un año de mandato. Francisco José Gan ... Pampols (Figueras, 1958) atiende a LAS PROVINCIAS por videoconferencia desde su casa en Zaragoza, dos días después de dejar el cargo de vicepresidente del Consell y la cartera de Recuperación Económica y Social de la tragedia que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. Una entrevista exclusiva que iba a hacerse el lunes hasta que todo saltó por los aires con la dimisión de Carlos Mazón. El teniente general con los galones de la reconstrucción en la Generalitat no se mete en la trinchera (aunque no con demasiada autocrítica) ni elude el 'combate': carga contra el clima político y las trabas del Gobierno al proceso de recuperación tras la dana, lamenta la crispación del funeral de Estado y advierte de que el peligro a que otra gran riada asole la Comunitat todavía sigue latente.

