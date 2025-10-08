Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Ángel

Archivada una denuncia contra José María Ángel por haber prescrito la falsedad documental

Un juez decreta el sobreseimiento de una causa abierta por Manos Limpias contra el excomisionado del Gobierno para la dana de Valencia por incluir un título universitario inexistente en su currículum

Burguera

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:06

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Manos ... Limpias. El sindicato de funcionarios apuntaba la falsedad documental del excomisionado del Gobierno central para la dana de Valencia, José María Ángel. El juez considera que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida.

