Diez meses de la dana, diez miradas: entre el dolor y la esperanza

Una decena de testimonios de víctimas del 29 de octubre recuerdan la catástrofe pero envían un mensaje que aspira a recuperar la normalidad perdida

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025

Hoy, 29 de agosto de 2025, cuando se cumplen diez meses del 29-O, nuestra cobertura sobre la dana rinde todavía tributo a quienes aquel ... día lo perdieron todo. En los más trágicos casos, la vida. Son 228 víctimas mortales a quienes se puede añadir un bebé neonato cuya madre, embarazada de ocho meses, también falleció y el juzgado que instruye considera que su criatura debería integrar ese triste balance. A ellos deben sumarse otras dos personas muertas en las obras de reforma de edificios dañados en la barrancada. Y en el saldo se tiene que anotar por supuesto la experiencia trágica de todos los vecinos de la zona cero: en representación de ellos hoy te contamos diez historias. Diez miradas, diez meses después.

