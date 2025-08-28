Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Batiste Rubio JL Bort

Batiste Rubio: «Lo veíamos muy negro, pero la gente nos dio la fuerza necesaria para volver»

Junto a su socio Vicent Baixauli, han reconstruido el Forn Baixauli gracias a la gente, que se vio arrasado por la dana. Un horno que este año cumple los 275 años

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:25

Martes por la tarde. 29 de octubre. Batiste Rubio introduce en el horno una bandeja de panetones sin cocer. Hace dos meses que, junto a ... su socio Vicent Baixauli, ha tomado las riendas del Forn Baixauli de Picanya, probablemente el horno más antiguo de la Comunitat con la friolera de 275 años, y quizás de toda España. Se dice pronto. Pero las inclemencias naturales no se amedrantan con conceptos como «centenario», «histórico» o «tradicional». A la inclemencia natural eso le importa un bledo y arrasa con todo.

