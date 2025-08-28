Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Julio Molina, en la planta baja del centro, donde se ubica el primer ciclo de Infantil. Iván Arlandis

José Julio Molina, director del colegio Sedaví: «Seguiremos con las obras durante este curso, queda mucho por hacer»

El colegio Sedaví, uno de los más afectados, pudo recuperar la actividad en menos de un mes gracias a la «indescriptible» avalancha de solidaridad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:19

El agua alcanzó una altura de 1,8 metros en el colegio Sedaví, uno de los 26 de titularidad concertada que resultaron afectados por las riadas. ... Anegó el semisótano, la planta baja y llegó a los veinte centímetros en la primera, destruyendo aulas del primer ciclo de Infantil, FP y de informática. También talleres, espacios de departamentos, almacenes, despachos, el salón de actos, vestuarios, el comedor, la cocina y las zonas de administración y dirección, estas últimas reformadas un año antes.

