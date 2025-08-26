Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de demolición en el colegio de Primaria Lluís Vives de Massanassa. JL Bort

Educación acelera la reconstrucción de los colegios devastados por la dana

El Consell anuncia las obras para levantar de nuevo tres centros, que se tramitarán por la vía de urgencia y con un proceso administrativo simplificado

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:31

La Conselleria de Educación ha dado los primeros pasos para impulsar las obras de construcción de tres de los ocho colegios e institutos arrasados el ... pasado 29 de octubre. Se trata, exactamente, del anuncio previo de licitación de los Ceips Orba de Alfafar, Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet, un paso administrativo que debe servir para reducir los plazos de tramitación de los trabajos.

