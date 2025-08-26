Educación acelera la reconstrucción de los colegios devastados por la dana

La Conselleria de Educación ha dado los primeros pasos para impulsar las obras de construcción de tres de los ocho colegios e institutos arrasados el ... pasado 29 de octubre. Se trata, exactamente, del anuncio previo de licitación de los Ceips Orba de Alfafar, Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet, un paso administrativo que debe servir para reducir los plazos de tramitación de los trabajos.

El mismo procedimiento se adoptará para el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, los centros Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa y para la rehabilitación del instituto Alameda de Utiel, según fuentes del departamento. Las gestiones sobre el último de la lista, el colegio Horta de Paiporta, no dependen de la administración autonómica tras quedar en manos del Ayuntamiento, pues las nuevas instalaciones se incluyen en Edificant.

La Dirección General de Infraestructuras Educativas ya ha publicado el referido anuncio previo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que hace las veces de aviso a navegantes, de manera que las empresas que puedan estar interesadas en asumir las obras sepan ya que en los próximos doce meses la Generalitat sacará adelante los concursos para adjudicar las correspondientes a los tres primeros centros.

El anuncio incluye información del perfil de cada obra -como el número de aulas, que será calcado a las instalaciones originales-, las dimensiones y referencias catastrales de las parcelas, la primera estimación de costes y las condiciones generales que se aplicarán en la licitación de los trabajos una vez se oficialice. Se trata de una opción que recoge la Ley de Contratos del Sector Público que por un lado permite a las constructoras avanzar en la preparación de sus ofertas y por el otro recorta los plazos de presentación de las mismas en el consiguiente concurso público.

El contrato se dividirá en tres lotes (uno por centro) y se adjudicará mediante un procedimiento abierto, lo que significa que se puede presentar cualquier empresa especializada en edificaciones educativas, lo que incluye a las principales constructoras. Se tramitará por la vía de urgencia, lo que implica reducir los plazos de las sucesivas fases burocráticas, como puede ser la licitación o la adjudicación, y sólo se aplicará un criterio para la valoración de las ofertas que se reciban: el económico. Es decir, la empresa que proponga el presupuesto más bajo para materializar el proyecto constructivo se quedará con los trabajos.

Además, cualquier mercantil interesada estará obligada a presentar tres ofertas, una para cada lote, aunque sólo podrá ser adjudicataria de uno de los centros. En el caso de que aplicando el criterio del precio ganara la licitación de varios, sólo asumirá el que haya marcado como preferente en sus ofertas, quedándose con las otras obras las siguientes empresas de la lista siguiendo la ordenación resultante de la valoración económica. Es una manera de diversificar la asignación de los trabajos, aunque se incluye una excepción: si aplicar esta disposición supone que alguno de los lotes quede desierto sí se aceptará la adjudicación de dos o tres centros a la misma organización.

Antes de poder impulsar la licitación del contrato será necesario disponer del proyecto constructivo, cuya redacción, igual que ha sucedido con el básico, ha asumido la empresa pública Ciegsa, según se desprende de la información publicada en la Plataforma de Contratación. Como ya informó LAS PROVINCIAS, los nuevos centros que sustituyan a los arrasados por la dana en la misma parcela deberán cumplir con las recomendaciones el Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat (Patricova), como vías de evacuación verticales -escaleras para acceder a cubiertas o azoteas-, edificios orientados al sentido del flujo de agua que eviten el efecto barrera, cerramientos exteriores permeables con el mismo fin, forjados de la planta baja por encima del nivel de la calle circundante, puertas y ventanas estancas al menos hasta una altura de 1,5 metros o cimentaciones y estructuras resistentes a la presión que pudiera ejercer la avenida.

Además, podrían tener en cuenta lo establecido en el plan Endavant del Consell, que incluye medidas de protección ante posibles eventos futuros. Algunas coinciden con el Patricova y otras son más ambiciosas, como dejar diáfanas las plantas bajas en nuevas construcciones. Es la opción elegida para el IES Alameda de Utiel, cuyo proyecto será sensiblemente diferente al resto, pues el edificio actual se rehabilitará y se construirá uno de nueva planta para los servicios que pierdan su espacio.

El anuncio previo también da idea de la inversión que se necesitará para levantar de nuevo los tres centros citados, pues se incluye una estimación del presupuesto base de licitación, que roza los 17 millones (sin contar el IVA). No se trata de un cálculo cerrado -que se concretará cuando se resuelva la adjudicación-, y hay que tener en cuenta que la previsión de la administración para acometer la reconstrucción de los nueve centros necesarios se eleva a unos 70 millones en total. Si bien la dana arrasó ocho, hay que incluir entre las nuevas obras el futuro conservatorio de Utiel, que compartía espacio con el instituto y que se segregará.

Primeros derribos

La mayoría de los centros se levantarán en la misma parcela, por lo que previamente es necesario demoler las instalaciones originales que quedaron devastadas. Los trabajos ya están bastante avanzados en los terrenos que ocupan el colegio Lluís Vives y la escuela infantil Ausiàs March de Massanassa -la adjudicataria, Cadersa, metió la maquinaria pesada la pasada semana- y son inminentes en el caso del instituto Berenguer Dalmau de Catarroja.

Educación también asumirá los derribos de los pabellones del Orba de Alfafar y del Carme Miquel de Algemesí -presumiblemente entre lo que queda de agosto y principios de septiembre- mientras que los del Blasco Ibáñez de Alginet y los del Horta de Paiporta correrán a cargo de los ayuntamientos respectivos. Todas las instalaciones fueron valladas para evitar intrusiones y facilitar los trabajos de demolición.

Por último, los alumnos de los ocho centros más afectados por las riadas (o el tornado, en el caso del de Alginet), se pasarán los próximos tres o cuatro cursos en barracones prefabricados, pues es el plazo que se maneja para poder ejecutar las obras de las nuevas escuelas. En dos de los casos (el citado y el Horta de Paiporta) las instalaciones provisionales se empezaron a utilizar en la recta final del ejercicio pasado. Los seis restantes recibirán a las respectivas comunidades educativas el próximo 8 de septiembre.