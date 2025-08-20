El Raval, una asignatura pendiente en Algemesí Los grupos de la oposición reclaman actuaciones urgentes en el barrio después de que se quedara sin instalaciones municipales al ser arrasadas por la riada

A. Talavera Alzira Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:23

l barrio del Raval ha estado en el foco de la polémica desde el pasado 29 de octubre. Fue la zona más afectada por la dana en Algemesí pero durante los primeros días tras la tragedia en el barrio sólo los voluntarios accedían para intentar retirar las montañas de lodo que se acumulaban en las calles y en las casas. Más de nueve meses después los vecinos siguen reiterando el abandono que sienten por parte de las administraciones por la falta de mantenimiento ya que incluso hay instalaciones municipales donde todavía existe barro.

Así lo denuncian también los grupos de la oposición que piden un plan de actuación integral en la barriada para rehabilitarse tras la catástrofe. Y es que el Raval ya sufría problemas antes de las inundaciones que ahora se han agravado y dejan en una situación más vulnerable esta zona.

En este sentido, el grupo Socialista del Ayuntamiento de Algemesí denuncia la gestión «inaceptable» del equipo de gobierno. Nueve meses después de la dana, el consistorio «no ha abordado las necesidades básicas de limpieza y mantenimiento, ignorando las quejas vecinales y agravando riesgos sanitarios y de seguridad».

El Raval fue el área más afectada por las inundaciones de octubre de 2024 y las consecuencias todavía son demasiado visibles en sus calles. Maleza de más de metro y medio de altura en calles y solares, lo que supone un caldo de cultivo para ratas e insectos y un peligro real de incendios en un contexto de alertas por fuegos en toda España.

Pero eso no es todo. La barriada se quedó sin instalaciones municipales, todas arrasadas por el barro y el agua y todavía no han sido repuestas ni comenzado a restaurar.

Se trata, por ejemplo, de la escoleta infantil municipal que sigue esperando una limpieza en profundidad y cuyos patios están repletos de lodo y basura. El Ayuntamiento no tiene pensado reabrir esta guardería en los próximos meses por lo que las familias se ven obligadas a llevar a los niños al Carrascalet. También se han quedado sin colegio ya que el edificio será derribado en breve pero durante meses se convirtió en un espacio donde se reunían toxicómanos.

En este caso, Educación ya tiene proyecto para su nueva construcción y mientras tanto se han instalado aulas prefabricadas en el mismo barrio para que los alumnos puedan regresar en septiembre.

Otra de las infraestructuras públicas que por el momento no se recupera es la biblioteca del barrio que también sigue cubierta de barro desde la dana.

La portavoz socialista, Marta Trenzano, recuerda que, «tras las quejas iniciales por la falta de limpieza post-dana, el alcalde respondió en Facebook llamando 'cerdos' a los vecinos, culpándolos de la suciedad en lugar de asumir su responsabilidad y tratar a todo el mundo con el mismo respeto».

Los grupos de la oposición han solicitado al equipo de gobierno que lleve a cabo un plan de reconstrucción integral en el Raval que sirva para reparar los desperfectos de las riadas pero también para abordar los problemas existentes en este barrio que se encuentra separado del casco urbano. Pese a que el alcalde, José Javier Sanchis, remarca el trabajo que se realiza en la zona no se llega a un acuerdo sobre las soluciones urbanísticas que se deben tomar. Una de las medidas que ha puesto en marcha el equipo de gobierno es la construcción de una mota de defensa en el tramo del río Magro más próximo al Raval.