Urgente Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes
Paso a nivel entre Alfafar y Sedaví. LP

El proyecto para eliminar el paso a nivel de Alfafar no incluye soluciones a las inundaciones

Medio Ambiente alega contra el proyecto de ADIF al considerarlo «un parche» y reitera la necesidad de soterrar las vías

A. Talavera

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:57

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, presenta alegaciones al proyecto del paso peatonal que pretende llevar a cabo ADIF para ... suprimir el paso a nivel en Sedaví y Alfafar y vuelve a reclamar la ejecución del soterramiento de las vías.

