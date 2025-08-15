Catarroja rehabilita los centros escolares dañados por la dana para el inicio del curso El Ayuntamiento de Catarroja está realizando obras de mejora en varios centros escolares paralelas a las que ejecuta la Conselleria en las aulas prefabricadas del IES Berenguer Dalmau.

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Educación, está llevando a cabo diversas actuaciones de mejora y adecuación en los centros escolares del municipio dañados por la dana, con el objetivo de garantizar que las instalaciones estén en las mejores condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

Las obras se están ejecutando durante estos meses estivales en los colegios CEIP Paluzié, CEIP Vil•la Romana y CEIP Joan XXIII. Entre los trabajos destacados, ya ha finalizado la adecuación del nuevo patio de Infantil del CEIP Paluzié, que ofrecerá un espacio más seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños. Además, en este mismo centro se ha actuado en la red de alcantarillado, y se siguen ejecutando trabajos de carpintería y reconstrucción en distintas zonas del colegio.

El concejal de Educación, Jose Antonio Cuberos, ha señalado que se está haciendo seguimiento de las obras «para comprobar de primera mano el avance de los trabajos, detectar posibles retrasos o deficiencias y actuar con la mayor agilidad posible para resolverlos antes del inicio de las clases».

Por otro lado, la Conselleria de Educación está construyendo una valla perimetral para incrementar el espacio del patio de recreo del IES Berenguer Dalmau. El antiguo instituto será demolido por las graves deficiencias detectadas tras ser desbastado por la riada. La Conselleria construirá un nuevo centro, y mientras el alumnado recibirá las clases en la instalación prefabricada situada en la avenida Jaume I.

