Arranca el derribo del CEIP Lluís Vives de Massanassa, símbolo de la 'zona cero' de la dana

Las obras de demolición del colegio Lluís Vives de Massanassa ya han empezado con el derribo de una de las partes centrales del edificio. Los ... trabajos arrancaron con el vallado perimetral y la aplicación de restricciones de estacionamiento en el entorno a principios de mes, para dar paso a las máquinas que asolarán la estructura.

El centro escolar Lluís Vives quedó inutilizado por las inundaciones y, semanas después, se convirtió en escenario de uno de los accidentes mortales en las labores de limpieza, cuando el 24 de noviembre de 2024 falleció un trabajador de 51 años al ceder parte de la cubierta, mientras que otro operario, de 35, resultó herido leve. El centro ya estaba catalogado para su derribo por daños estructurales severos.

La demolición del Lluís Vives forma parte de un paquete de actuaciones que la Conselleria de Educación ha adjudicado por 3,3 millones de euros para cinco centros arrasados por la riada. Entre ellos figuran el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Orba de Alfafar, el propio Lluís Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, y el CEIP Carme Miquel de Algemesí. En paralelo, el Consell aprobó el pasado 22 de julio la declaración de emergencia para la redacción de los proyectos, la dirección de obra y la ejecución de las demoliciones, con una inversión global que asciende a 4,7 millones de euros para estas fases preparatorias.

Mientras en Massanassa avanza el derribo del Lluís Vives, Alfafar se prepara para iniciar también la demolición del CEIP Orba, otro de los edificios escolares declarados irrecuperables tras la dana. El municipio ha puesto en marcha los trabajos previos y el derribo está previsto para las próximas semanas.

Para garantizar la escolarización del alumnado, la Conselleria ha puesto en marcha un amplio plan de aulas prefabricadas y obras de reparación en los municipios afectados. En Massanassa se destinarán 2,8 millones de euros para instalaciones educativas provisionales que darán servicio al alumnado del Lluís Vives y de la escuela infantil Ausiàs March, y en Alfafar la cifra asciende a 1,3 millones para sustituir temporalmente las instalaciones del Orba.

El inicio del derribo del Lluís Vives supone un paso clave en la reconstrucción educativa de Massanassa tras la catástrofe, mientras que la red de centros de l'Horta Sud y la Ribera Alta avanza en paralelo en la reposición de infraestructuras y la habilitación de soluciones temporales para garantizar la continuidad de las clases.