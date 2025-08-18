Alfafar se prepara para la demolición del CEIP Orba tras los graves daños de la dana El Ayuntamiento y la Conselleria de Educación coordinan los trabajos previos para desmantelar el histórico centro escolar, inutilizado desde las inundaciones

El Ayuntamiento de Alfafar ha iniciado la cuenta atrás para la demolición del CEIP Orba, una medida que marcará un antes y un después en la recuperación de las infraestructuras educativas del municipio tras el paso de la dana. La decisión se ha concretado esta semana con una visita técnica al centro en la que han participado responsables de la Conselleria de Educación, la dirección facultativa encargada del proyecto y la empresa adjudicataria de las obras.

Durante el encuentro, celebrado el martes 12 de agosto, se abordaron aspectos clave para garantizar una demolición segura y ordenada. Entre las medidas ya confirmadas, se encuentra la desconexión total de las acometidas de luz, agua y otros suministros, paso imprescindible para evitar cualquier riesgo durante los trabajos.

Antes del derribo, se llevará a cabo una limpieza integral del recinto, que incluirá la retirada de mobiliario, residuos y elementos estructurales. El objetivo es dejar la parcela preparada para el uso de maquinaria pesada y asegurar que todo el proceso cumpla con las normativas de seguridad y medioambientales.

El CEIP Orba quedó gravemente afectado por las inundaciones provocadas por la dana, que comprometieron la estabilidad del edificio y lo hicieron irrecuperable. Desde entonces, el consistorio ha trabajado con las administraciones competentes para garantizar la continuidad del curso escolar, reubicando al alumnado en dependencias municipales y otros centros de la localidad.

La previsión es que los trabajos previos comiencen la próxima semana y se alarguen durante varias semanas. Una vez finalizados, se procederá al derribo definitivo del inmueble.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha reconocido el valor simbólico del centro para el municipio: «El CEIP Orba ha formado parte de la vida de muchas familias, pero lamentablemente los daños sufridos son irreversibles. Afrontamos esta demolición como un paso necesario para construir unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas al presente».

Desde la Conselleria de Educación también se ha destacado la buena coordinación entre administraciones, lo que ha permitido acortar plazos y facilitar el desarrollo del proyecto.

Con esta actuación, Alfafar da un paso firme hacia la renovación de sus espacios educativos, apostando por unas infraestructuras resilientes y preparadas para afrontar futuros retos climáticos.

