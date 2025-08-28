Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosa Álvarez, en la casa de su padre en Catarroja, donde perdió la vida la tarde de la dana. IVÁN ARLANDIS

Rosa Álvarez, víctima de la dana: «Nunca voy a volver a ser la misma persona»

Las asociaciones de víctimas están luchando para que se asuman responsabilidades de lo que ocurrió aquel 29 de octubre en el que la alarma llegó cuando era demasiado tarde / Su padre fue encontrado la mañana siguiente a 600 metros de su casa de Catarroja arrastrado por el agua que derribó el muro de la vivienda

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:58

Rosa Álvarez se ve empequeñecida entre las diáfanas habitaciones de la casa de su padre, Manuel. La planta baja, ubicada en Camí Reial, la avenida ... principal de Catarroja, dista apenas 200 metros del piso donde vive Rosa con su marido y su hija. En la vivienda arrasada, todavía con las terroríficas marcas del nivel del agua y un pegote de cemento donde se formó el boquete que arrastró a Manuel, apenas hay mobiliario, pero el vacío es más profundo que el que pueden provocar unos cuantos muebles de menos. Unas cuantas sillas donadas forman un pequeño rincón alrededor de una mesita donde hay algunas cartas de bancos que todavía llegan al domicilio, una botella de agua y una fotografía de Manuel. «Fue la última que se hizo hace casi un año». Rosa está empeñada en que no se olvide lo que pasó aquel 29 de octubre; vio a su padre por última vez a las cuatro de la tarde, cuando se acercó a su piso para pasear al perro y a charlar un ratito. En la mente de esta mujer, hija única, trabajadora social de formación, la pregunta de por qué no avisaron a tiempo ronda sin parar, porque «la casa no se hubiera salvado, pero sí la vida de mi padre». Apareció a la mañana siguiente a 600 metros de su casa, ya sin vida.

