Salvador Bartolomé, en las puertas del Ayuntamiento de Beniparrell. JOSÉ LUIS BORT

Salvador Bartolomé, jefe de la Policía Local de Beniparrell: «Todavía no sé si he podido descansar después de la dana»

Los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se dejaron la piel durante los días posteriores a la dana demostrando una firme vocación de servicio público / El agente llegó aquel día prácticamente a nado al municipio, donde todavía hoy se aprecian aquí y allá los estragos de la barrancada del 29O

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:46

Salvador Bartolomé no daba crédito aquel 29 de octubre a mediodía en su casa de Montserrat. «Era una locura cómo llovía, caían piedras enormes y ... parecía que se acababa el mundo y le dije a mi mujer, no sé qué pasará más abajo, pero tengo que ir». Así que condujo aquella tarde en la que no trabajaba e intentó llegar a Beniparrell, donde es jefe de la Policía Local. «Tuve que dejar el coche por el camino y prácticamente a nado lo conseguí. De camino me caí dentro de una alcantarilla que no tenía tapa, salí como pude, cogí a una chica que se la llevaba el agua...».

