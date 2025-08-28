Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Planells ante los restos de su invernadero. Txema Rodríguez

«Si tuviera que comer con el invernadero, me habría muerto de hambre»

Manuel Planells sufrió en sus carnes los daños de la dana. Diez meses después sigue sin recomponerse | Perdió con la dana una instalación de conserva que todavía no se ha reconstruido

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:52

Este viernes se cumplen diez meses desde que la dana acabó con la vida de 228 personas en la provincia de Valencia y transformó ... la de muchos otros. Manuel Planells es uno de ellos. Es un agricultor que sufrió en sus carnes las consecuencias de las inundaciones. La riada destrozó un invernadero de su propiedad en Alfafar en el que ahora cultivaba garrofón, brotes verdes y flor de hostelería pero en el que, durante treinta años, había plantado de todo, desde tomates o pimientos hasta kiwis.

