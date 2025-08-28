El Gobierno aún debe casi un tercio de las ayudas por la dana y el Consell la mitad

Mañana se cumplen diez meses desde que el desbordamiento del barranco del Poyo y de otros cauces causaron una inundación de dimensiones catastróficas que ... se llevó por delante la vida de 228 personas en la provincia de Valencia y causó un gran número de daños materiales. Para hacerse una idea de las dimensiones de la catástrofe basta la cifra de que más de 140.000 vehículos resultaron afectados por la riada y la mayor parte de ellos fueron declarados siniestro total.

Han pasado diez meses de la tragedia y mañana hay una concentración pidiendo responsabilidades al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Desde el primer momento las administraciones se volcaron con los afectados. Las promesas sobre futuras ayudas fueron inmediatas pero luego se impone la triste realidad. Que esto de las ayudas tiene truco y que no terminan de llegar.

Cuando sólo quedan dos meses para que se cumpla el primer aniversario de la tragedia, estas no llegan a distinto ritmo. Los afectados se están quejando. Las promesas efectuadas no se están cumpliendo. Es el caso de los empresarios que han denunciado el retraso en los pagos.

Con datos del 25 de agosto, el balance del Gobierno central es que se han repartido 6.190 millones de euros en ayudas durante estos diez meses. Esta cantidad supone el 36,7% del total movilizado por el Ejecutivo con ocasión de la tragedia con un monto total de 16.600 millones.

La Generalitat Valenciana ha movilizado un total de 976 millones en estos diez meses de los que se han abonado 522 millones, lo que supone el 53,5% del total. Hay que tener en cuenta que parte de estas ayudas, divididas en varios capítulos, han sido directas, sin repercusión en la declaración de la renta y que, además, no han necesitado una tramitación burocrática compleja. En este caso, los datos se refieren a fines del mes de julio con lo que la cantidad podrá ser todavía mayor.

Una tercera entidad que también ha participado en la concesión de ayudas es el Consorcio de Compensación de Seguros, una institución independiente que hasta el momento ha abonado algo más de 3.522 millones de euros.