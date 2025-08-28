Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Vehículos afectados por la dana en un solar. EP

El Gobierno aún debe casi un tercio de las ayudas por la dana y el Consell la mitad

A los diez meses de la tragedia las aportaciones de las administraciones siguen llegando con una demora que desespera a las víctimas

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:36

Mañana se cumplen diez meses desde que el desbordamiento del barranco del Poyo y de otros cauces causaron una inundación de dimensiones catastróficas que ... se llevó por delante la vida de 228 personas en la provincia de Valencia y causó un gran número de daños materiales. Para hacerse una idea de las dimensiones de la catástrofe basta la cifra de que más de 140.000 vehículos resultaron afectados por la riada y la mayor parte de ellos fueron declarados siniestro total.

