Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves deja un premio histórico de 62.701.970,91 euros en un centro comercial
Amparo Folgado, junto al puente de Alaquàs reconstruido recientemente. Iván Arlandis

Amparo Folgado, edil de Torrent: «Los alcaldes nos llamábamos para pedir botas, palas o capazos»

Parte del término municipal fue arrasado por el agua pero la zona alta sirvió como centro logístico para ayudar al resto de poblaciones

A. Talavera

Torrent

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:23

La dana sorprendió a Torrent como al resto de localidades de l'Horta Sud. Pese a la alerta roja establecida desde la mañana del inolvidable ... 29 de octubre, en esta ciudad no llovía. Así lo recuerda la alcaldesa, Amparo Folgado, que desde primera hora de la mañana se activó el comité de crisis y se suspendieron las clases debido a la alerta. También se estableció vigilancia en algunos puntos que habitualmente generan problemas. «A las tres fuimos a ver el barranco de l'Horteta y tenía una afluencia normal de agua pero a las cinco y media, avisé a mis compañeros porque tenía una sensación extraña y volvimos a verlo, estaba desbocado», relata Folgado diez meses después de la peor tragedia vivida en toda la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amparo Folgado, edil de Torrent: «Los alcaldes nos llamábamos para pedir botas, palas o capazos»

Amparo Folgado, edil de Torrent: «Los alcaldes nos llamábamos para pedir botas, palas o capazos»