El superordenador predice un derbi valenciano memorable entre el Valencia CF y el Levante UD: un partido vibrante con goles para los dos equipos

El Valencia CF vuelve a recibir al Levante UD tres temporadas después en los que la capital del Turia no ha podido disfrutar del derbi de la ciudad. Ambos conjuntos llegan en una situación más que necesitada de puntos. Los de Carlos Corberán consiguieron salir del descenso tras el punto sumado ante el Real Betis en Mestalla, que instauró buenas sensaciones en el entorno valencianista. Mientras que el Levante atraviesa una racha complicada de resultados, cuatro partidos sin ganar que le situan en la 19ª posición de la tabla con 9 puntos, uno menos que el Valencia.

Los locales llegan con las bajas confirmadas de Foulquier, Diakhaby y Largie Ramazani. Corberán estará pendiente hasta el último momento de FIlip Ugrinic.

Por su parte, el Levante está más pendiente del virus FIFA. Piezas clave de la plantilla como Etta Eyong o Kervin Arriaga, deben disputar los encuentros con sus respectivas selecciones y no llegarán con el descanso que le gustaría a Julián Calero.

El superordenador de Opta dictamina cuál será la posición en la tabla de cada equipo. La IA analiza hasta 10.000 veces todos los escenarios posibles teniendo en cuenta el historial de los equipos, la situación actual, el power ranking, y a partir de eso establece la predicción final de la clasificación de La Liga. Ahora bien, también puede vaticinar partidos concretos.

Esta supercomputadora otorga al Valencia un 44,8% de posibilidades de obtener la victoria. Por su parte, el Levante se queda con un 29,8%, mientras que la IA establece un 25,8% de probabilidades para que el derbi valenciano termine en empate.

Por otro lado, la IA que emplea BeSoccer se atreve a definir cuál será el resultado final del encuentro. El marcador que más posibilidades acapara es el 1-0 para el Valencia, con un 12,9%; seguido del 1-1 con un 11,9%, resultado que no sirve a ninguno de los dos conjuntos.

El mayor porcentaje de victoria lo recibe el Valencia, nada extraño teniendo en cuenta el historial de resultados del derbi en Mestalla. De hecho, la victoria local por 2-0 (10.2%) o por un apretado 2-1 (9.4%), cuenta con un porcentaje relativamente mayor que una victoria por la mínima del Levante (7.5%).

Por tanto, el superordenador predice un derbi valenciano vibrante, con los dos equipos yendo a por la victoria, y viendo portería, dado que necesitan sumar de tres en tres para revertir su situación actual en la tabla. Aun así, la IA vaticina que el empuje de Mestalla consiga aupar al Valencia hasta la victoria.