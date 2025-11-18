Los reyes del derbi de Valencia Gayà y Morales son los capitanes y los más veteranos en los Valencia - Levante | Ambos futbolistas tuvieron su estreno en 2014-15, pero el atacante granota posee un mayor número de participaciones

Eric Martín Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 13:45 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Dos José Luis, distintos intereses. Gayà y Morales son las dos caras de la moneda. El espejo y el alma para el valencianismo y levantinismo respectivamente. Distintos prismas que dan a entender lo que también es el fútbol, sin haber un camino precisamente correcto. Ambos volverán a reencontrarse este viernes (21:00 horas) sobre el verde de Mestalla, en la élite del fútbol nacional y después de tres años de ausencia de esta cita. Nuevamente, ejercerán como representantes de sus escuadras y les avalan una dilatada trayectoria, incluso con puntos en común.

Muchos de los presentes el 23 de noviembre de 2014 en el estadio Ciutat de Valencia no hubieran imaginado por allá entonces todo lo que les iba a deparar a estos protagonistas. Gayà y Morales afrontaron el que iba a ser el primer derbi valenciano de los muchos que aún iban a tener por delante en la primera división. El lateral, como titular en el flanco izquierdo. Con apenas 19 años y demostrando ya galones, completó el partido. Morales, ya más curtido pero en lo que suponía su primera oportunidad en la cúspide, esa noche fue uno de los revulsivos de Lucas Alcaraz. A la postre, héroe y en lo que significó el comienzo de su leyenda. Nada más entrar, los dos jugadores quedaron frente a frente en una acción. 'El Comandante', escorado a la derecha del ataque azulgrana, se escabulló de fuera hacia adentro y Gayà, como mero observador, sólo pudo ver cómo la parábola trazada por Morales se traducía en el 2-1 de la victoria para el Levante.

José Luis Gayà, valenciano y natural de Pedreguer (25-5-1995), es el 'one men club' por excelencia del Valencia CF. Siempre ha tenido claro sus ideales y estos han pasado por no moverse nunca de Mestalla. Fiel a sus colores, pese a las tentaciones económicas de grandes potencias en distintos momentos de su carrera.

Ya es el octavo jugador con más encuentros disputados en la historia del club, con la treintena recién cumplida. De todos ellos, una decena corresponden a estos derbis. A pesar de que hubo más duelos directos desde esa puesta de largo, alguna sanción, pequeña lesión o incluso decisiones técnicas le han privado de disputar ocho. El último de ellos, se saldó con una expulsión a la media hora. Pero Gayà se mantiene firme, logrando uno de sus sueños como era levantar un título como valencianista gracias a la Copa del Rey, y ahora es indiscutible en los esquemas de Corberán.

Por su parte, José Luis Morales es foráneo. Madrileño y de Getafe (23-7-1987), pero a estas alturas se le puede considerar un valenciano de adopción. Él, que juraba amor eterno al Levante UD, lo dejó de lado en su peor momento. Una huella que siempre le perseguirá y una cicatriz que no podrá sanar con algunos sectores del levantinismo. No fue hasta los 25 años cuando el filial del Levante se cruzó en su camino, pese a que el jugador que observaban los scouts era Marcos Mauro. Y a excepción de ese bienio de estancia en el Villarreal, ha personificado lo que es ser uno de los estandartes granotas.

El polifacético atacante ya encara el tramo final de su carrera. Con 38 años no tiene ya la misma soltura y destreza de antes. En este tiempo ha logrado convertirse en el tercer jugador con más participaciones del decano valenciano y erigirse también como el tercer máximo goleador, únicamente por detrás de Escrivá y Vicente Latorre. Con todo, casi pleno de estos derbis jugados -son 16 de 18 posibles- y un trío de goles, como el doblete anotado en Mestalla en la época de pandemia y con el estadio vacío, que tampoco posibilitó esa victoria que se le resiste al Levante.

Un nuevo episodio se escribe en pocas horas para Gayà y Morales. Seguro que con la misma ambición e ilusión que el primer día. Habrá también posado previo de los capitanes. Porque en la medida de lo posible, con el defensa como presumible titular y el delantero apuntando a ser suplente debido a su actualizado rol, defenderán todo lo que bueno y lo que significa representar al Valencia y Levante, con tal de ayudar a sus compañeros y equipos.