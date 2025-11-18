Mestalla, el símbolo que engulló al Valencia De histórico a polémico traslado | El viejo estadio, el más longevo de Primera y con un encanto especial, ha sido objeto de profundas reformas hasta que una ambición no mesurada forzó al club a construir otro con un coste descomunal

Los sentimientos no se trasladan, se vive y se muere con ellos«. A Manuel Pascual no le tiembla la voz a sus más de setenta años cuando se le pregunta por lo que significa para él Mestalla, ese símbolo del valencianismo que echó raíces en la ciudad un 20 de mayo de 1923 entre la avenida de Suecia y la avenida de Aragón y cuya sentencia de muerte ya tiene fecha: julio de 2027. Este reconocido arquitecto, autor de la gran reforma de 1978 y copartícipe de la ampliación de 1998, resume con la anterior reflexión lo que muchos aficionados sienten con esa operación no mesurada en la que se embarcó en 2004 el Valencia, con Juan Soler en la presidencia, y que provocó que la entidad sangre desde entonces. »Esa afectividad y simbolismo no se puede sustituir por nada, por mucho que digan que la solución a todos los males del Valencia es precisamente ese nuevo estadio, a todas luces desproporcionado tanto para la ciudad como para el propio club«. Antes de ver la luz, el Nou Mestalla, ubicado en la avenida Cortes Valencianas, pegado al barrio de Benicalap y con un aforo de 70.044 localidades, ya nace cargado de polémica y un sinfín de inquietud por la factura que puede suponer en la salud financiera de la entidad. Sobre ello han surgido muchísimas voces de advertencia, unas por ese especial apego que se tiene hacia el viejo estadio, otras por la evidente disconformidad con quien es desde 2014 máximo accionista de la sociedad (Peter Lim) y otras, sin exclusión de las anteriores versiones, por la vía de endeudamiento en el que ha tenido que enfrascarse la entidad para acabar la obra iniciada en 2007, parada en 2009 precisamente por falta de fondos y reiniciada, por fin, en 2025 gracias sobre todo a un préstamo impactante que permanecerá ligado a la vida valencianista durante los años venideros.

Nadie discute, eso sí, que el viejo Mestalla desprende un aura especial, de aroma de fútbol de domingo tarde pero también de un pellizco de la historia de Valencia y también de España. Acogió entre otras cosas grandes conciertos (por allí desfilaron Julio Iglesias, Tina Turner, Prince y Marc Anthony); mítines políticos (como el del lleno de José María Aznar en febrero de 1996); fue campo de concentración en la guerra civil; sirvió de final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España (1961); se jugaron finales de Copa; fue sede de la selección española en el Mundial de 1982 y también de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y sus tripas además sirvieron de centro de ayuda para los damnificados por la terrible dana de 2024.

Todo eso sin dejar de lado la lógica pasión que se siente en sus gradas por un escudo que lucieron en el pecho fenómenos de la tierra como Puchades y Claramunt, con una afición que presumió de tener una estrella mundial como Mario Alberto Kempes y que se sintió grande por encima de poderosos como Real Madrid y Barcelona con campeones que marcaron una época dorada como Cañizares, Albelda, Angulo, Baraja, Vicente y Villa, por citar algunos ejemplos. El Nou Mestalla, teóricamente, tiene un reto difícil por alcanzar, aunque el objetivo prioritario sea mucho más tangible que todo lo descrito anteriormente: negocio.

«Mestalla, ha formado, forma y siempre formará parte de la ciudad, de esa Valencia que despertó a la modernidad en la segunda década del pasado siglo, que cruzó el río para crecer y que, gracias al equipo de fútbol que lleva su nombre, alcanzó la máxima notoriedad a nivel español y continental», apunta Josep Bosch, profesor de Historia y Sociología del deporte de la UCV, ferviente valencianista y seguidor de esa corriente que descarta el traslado al nuevo recinto: «Este viejo Mestalla está, desgraciadamente, condenado a la picota por la megalomanía de unos políticos y unos dirigentes deportivos que no supieron entender la grandeza de este templo del deporte».

¿Qué tiene ese viejo Mestalla realmente de especial que encandila a todos y que, sobre todo, atemoriza a los futbolistas rivales? No se podía imaginar Ramón Leonarte Ribera –presidente de la entidad entre 1922 y 1924– que aquellos terrenos de 10.000 metros cuadrados propiedad del Barón de Bellver y por los que se abonaron 316.439,20 pesetas (1.902 euros) iba a albergar un siglo después uno de los estadios más reconocidos a nivel mundial, por la sonoridad, por la inclinación del graderío y por ese frenesí que desprende la afición local.

Al Valencia se le había quedado pequeño su campo de Algirós –apenas estuvo allí cuatro años– y decidió apostar fuerte. El inicio tuvo sus dificultades, como siempre ocurre en estos casos, e hizo falta también la aportación particular de varios de los directivos para poder hacer frente a la construcción que elevó el precio final hasta lo que hoy serían unos 3.600 euros en total, nada que ver con los cuatrocientos millones de euros a los que se podría disparar la factura final del nuevo recinto, siendo incluso prudentes en el pronóstico. El arquitecto que presentó el proyecto en aquel comienzo de siglo fue Francisco Almenar Quinzá y el constructor, Ramón Ferrer Aguilar. Dejaron una capacidad inicial para 14.000 espectadores. Valencia y FC Levante fueron los dos equipos protagonistas de la inauguración – el terreno de juego era por supuesto de tierra todavía– con ese histórico primer partido que terminó 1-0, con gol de Montes. Por una peseta (0,006 euros) se podía acceder a este encuentro inaugural y la recaudación tuvo un fin benéfico: la Asociación Valenciana de la Caridad. Todo redondo. Una semana después fue un equipo escocés, el Dundee United, quien visitó Mestalla. Jugó dos días seguidos y ganó por 0-3 y 0-1, respectivamente.

La Guerra civil no interrumpió la actividad en este campo pero las heridas que dejaron los bombardeos hicieron que se acometiera una remodelación y ampliación, proyectada entonces para 22.000 espectadores. En esta ocasión, el arquitecto fue Salvador Pascual Gimeno y el constructor José Tormo Valero. A partir de 1940 se empezaron a ir sustituyendo paulatinamente las gradas de madera por las de ladrillo y comenzó así lo que sería el paso previo a la puesta en marcha del gran Mestalla, alcanzándose el aforo de 45.500 espectadores que se vio bruscamente afectado por la riada del 57. La recuperación fue rápida y dos años después se instalaron las luces. No hubo ninguna novedad destacable en este recinto hasta que a petición de Julio de Miguel en 1969 se aprobó el cambio de nombre al de Luis Casanova, denominación que se mantuvo hasta que en 1994 el propio expresidente solicitó por carta a Paco Roig que se volviera al nombre original.

En 1978 llegaron las butacas de plástico sustituyendo a las míticas sillas de enea y ese año fue la gran remodelación para acoger el Mundial de 1982. «Fue una reforma magnífica y compleja porque no se interrumpió la Liga. Un verdadero éxito por la dificultad de algunas fases, como la de instalar los grandes videomarcadores y elevar las torres de alumbrado», recuerda Pascual. El último gran impacto en esta obra sucedió en 1998, con la ampliación a 55.000 butacas que luego se quedaron finalmente en 52.500, aunque el aforo oficial hoy en día es de 49.419 espectadores. «Se hubiera podido demoler –apunta Pascual– y reemplazarlo por otro más moderno pero eso suponía dilapidar el patrimonio que suponía la actual estructura. El coste era altísimo. Lo del nuevo estadio veremos cómo acaba. El futuro les importa poco a los actuales dirigentes».

Ese Nou Mestalla, cuyas obras estuvieron paradas por falta de liquidez de febrero de 2009 a enero de 2025, provocó un choque brutal nunca visto entre los dirigentes políticos valencianos y el máximo accionista del club, por los incumplimientos de este último en terminar la obra. La historia tiene muchas aristas y la aspiración a ser sede del Mundial 2030 influyó para rebajar la tensión. En verano de 2027 se pasará de un campo legendario a un recinto ligado al negocio.

