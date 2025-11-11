El superordenador actualiza las probabilidades de descenso del Valencia y del Levante antes del derbi

A. Pedroche Martes, 11 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

El domingo en Mestalla el Valencia consiguió una bola de oxígeno ante el Betis. El conjunto ché empató ante uno de los equipos más en forma de LaLiga. Es cierto que el punto sabe a poco y únicamente sirve para que los de Corberán encaren el parón de selecciones fuera de los puestos de descenso. Sin embargo, la afición de Mestalla volvió a ver a un equipo aguerrido, propositivo y que recuperó parte de la identidad que el técnico de Cheste implementó la temporada pasada. Continúa habiendo dudas. La fragilidad atrás es evidente. Esta vez fue Tárrega quien le regaló un gol a los verdiblancos tras un error individual. En ataque Danjuma sigue siendo el mayor referente, aunque Diego López y especialmete Rioja, que salió en la segunda parte y marcó el gol de la igualada, estuvieron a un gran nivel.

Ahora el equipo tendrá once días para preparar su próximo partido. Será en Mestalla el viernes 21 de noviembre a las 21.00 horas. Un choque vital para ellos. La victoria es primordial y necesaria. Enfrente tendrán al otro equipo de la ciudad; el Levante. Un derbi que llega con los dos conjuntos separados únicamente por un punto. El Valencia marcha 17º con 10 y el Levante 19º con 9.

Los de Julián Calero vienen de perder en el Riyah Air Metropolitano con el Atlético de Madrid por 3 a 1. Han sumado 5 de los últimos 18 puntos en juego. Las sensaciones no son positivas porque los resultados no llegan, pero han merecido mucho más de lo que dicen los números. Hay varios factores que explican la mala dinámica. Etta Eyong, que comenzó como un tiro la temporada y ya ha traído ofertas de 30 millones al Ciutat de Valencia, ha bajado el nivel. Carlos Álvarez sigue dejando destellos de calidad, pero no está consiguiendo la regularidad que demostró la pasada campaña. Fichajes como los de Arriaga, Manu Sánchez o Matt Ryan están aportando y mejorando al bloque consiguió el ascenso, pero no está siendo suficiente.

Es toda una incógnita saber qué va a pasar de aquí a final de temporada, pero hay muchos aficionados valencianistas y granotas preocupados de si su equipo será capaz de revertir la situación. ¿Qué dice la inteligencia artificial? El superordenador de Opta, presentado por 'El post de DAZN' hace ya varias temporadas, ha actualizado su predicción de qué puestos ocuparan ambos conjuntos a final de curso.

La supercomputadora analiza hasta 10.000 veces todos los escenarios posibles teniendo en cuenta el histórico de los equipos, la situación actual, el power ranking (un sistema que analiza los resultados de las competiciones deportivas) y a partir de eso da un porcentaje sobre cómo terminará cada club de LaLiga.

Según la máquina, el Valencia terminará la temporada como 17º clasificado. Otorga a los chés un 23% de posibilidades de bajar a Segunda División. Al que no ve salvándose de la quema es al Levante. El superordenador pronostica que los granotas descenderán siendo 18º; por lo que subirán un puesto respecto a la clasificación actual. Todo puede cambiar con el resultado del próximo encuentro.