Pepelu, en el último partido en Mestalla. EP

Pepelu desmiente las diferencias con Corberán

«Es una falta de respeto hacia mis compañeros decir que le estábamos haciendo la cama a Corberán», expresó el centrocampista del Valencia tras la última jornada

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:30

El último partido disputado anoche por el Valencia CF pareció apaciguar un poco las aguas por Mestalla. Más que por el resultado, que también al haber obtenido un empate ante un Betis que se afianza en Europa y tras tener que levantar un resultado adverso, lo hizo por las sensaciones de volver a presenciar un equipo reconocible y que parecía haber perdido la identidad en semanas atrás. Con Corberán, que comenzaba a estar cuestionado por distintos sectores del valencianismo, se llegó a incluso a cuestionar que mantenía diferencias con distintos futbolistas.

Precisamente, uno de esos señalados era Pepelu. Y el centrocampista de Denia, que fue protagonista en zona mixta, salió al paso para desmentir este tipo de rumorología y trasladar que equipo y entrenador van todos a una. «Es una falta de respeto hacia mis compañeros decir que le estábamos haciendo la cama a Corberán. Estamos con él y le debemos mucho. Nos va a hacer mejores seguro», fue tajante el jugador.

Porque en un fútbol donde los egos parecen ser cada vez más habituales, no es la problemática actual del Valencia. Pese a la diferencia de minutos o roles esperados al inicio de temporada, cada uno de los futbolistas asume y respeta el rol que le toca o le aplica Corberán. «El equipo siempre estuvo unido. No hubo ningún rasguño desde que yo estoy aquí», aludió Pepelu.

Ahora habrá dos semanas de relativa de calma por delante. Entonces será momento del derbi. Y el Valencia, gracias a este punto obtenido ante su afición, lo hará partiendo desde fuera del descenso por una renta mínima y con algo más de optimismo, si repite las muestras de este último match. «Hoy hemos visto un Valencia cerca de lo que queremos. Que se ha dejado el alma», valora el mediocentro.

De esta forma, lo que supondrá para Pepelu el reencuentro con su exequipo, se quiere que sirva como punto de inflexión para huir definitivamente de esa zona peligrosa y en la que a priori no deben estar sumidos los valencianistas.

