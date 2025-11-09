Por fin el Valencia de siempre (1-1)

Valdano siempre es un tipo recurrente. Justo cuando entrenó al Valencia acuñó aquella frase, que hoy en día aceleraría en los teléfonos móviles, de la ... derrota útil. El orgullo blanquinegro desterró otro golpetazo y llegó un punto que le saca de los puestos de descenso. Un empate útil. Por la clasificación y porque Mestalla agradeció que regresara de no se sabe dónde ese Valencia de siempre. Puedes perder o puedes empatar, pero en el templo de la avenida de Suecia nadie puede enterrar al conjunto blanquinegro. Así ha ocurrido históricamente y sólo ha empañado su leyenda desde que llegó Meriton donde jamás debió llegar. Esta temporada, además, circulaba de ridículo en ridículo. El equipo bajaba los brazos cuando las cosas venían mal dadas, Corberán en el banquillo se mostraba errático y todo se desmoronaba hasta hundirse en la tabla. Esta igualada, con un Luis Rioja sideral, debe servir para variar la tendencia. El siguiente paso es el derbi, dentro de dos viernes, contra el Levante. Otra buena actuación ante uno de los máximos rivales (ahora es el vecino el que está en descenso) puede convertirse en el trampolín necesario. El de ayer fue, junto con el del Athletic, el mejor partido del Valencia de la campaña.

Valencia CF Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà (Vázquez, 77'), Pepelu (Santamaría, 77'), Guerra, Almeida (Raba, 77'), D. López (Rioja, 68'), Danjuma y Beltrán (H. Duro, 68'). 1 - 1 Real Betis Balompié Valles, Bellerín, Natan, Bartra, Valentín, Amrabat, Fornals, Lo Celso (M. Roca, 76'), Abde (Riquelme, 76'), Antony y Cucho (Chimy, 90+2'). Goles 0-1, Cucho Hernández (74').1-1, Luis Rioja (82').

Árbitro García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Gayà, Natan, Pepelu, Abde, Tárrega y Valentín.

Incidencias 45.820 espectadores en Mestalla.

Y todo lo preponderante ocurrió al final, pero fue un partido pleno de principio a fin. Multitud de ocasiones, trifulcas, ataques directos, orgullo. Por fin ese Valencia bronco y copero. El que gusta, el que hace que Mestalla abandone la depresión. Hablamos de sensaciones porque a nivel de asistencia es algo increíble. No hay afición como la valencianista. Y así el equipo puedeconvertirse en imparable.

Corberán dispuso de una alineación diferente a todos los partidos anteriores. Aún no ha repetido once. Es un indicativo de que la situación que vive el equipo es anormal. Pero al menos el técnico de Cheste tomó decisiones durante el partido que fueron decisivas. Especialmenta la entrada en el campo de Luis Rioja en el minuto 67. El andaluz ha caído de pie en Valencia. Tiene mil cosas que gustan por estos lares. Posee calidad a borbotones y una resolución que enamora. Tuvo el gol del empate con un chut con su pierna izquierda y después participó en la mayoría de ocasiones de ataque. Solventó con su acierto un error garrafal de Tárrega en la salida de balón. Un mal pase hizo que Cucho Hernández acertara ante Agirrezabala.

El inicio fue propio del Betis actual y del Valencia de antaño. Eléctrico, vistoso y con ocasiones claras. Realmente claras se queda escaso, clarísimas. Unas desbaratadas por los porteros, otras marradas de manera incomprensible por los atacantes. Los aficionados se pellizcaban. ¿Seguro que estaban en Mestalla? Esta campaña se han visto choques soporíferos, donde el Valencia ha llegado a dejar pasar la vida sin ocasión alguna. Pues en esta ocasión llegaban las opcione por encima de sus posibilidades. La tuvo primero Abde, solito, a pase de Antony. De un espectáculo de futbolista como es el brasileño a otro que es oro puro. Danjuma tuvo un mano a mano con Álvaro Vallés. El guardameta se marcó instantes después una palomita de fotografía a un chut con la zurda del neerlandés y el balón golpeó en el larguero. No era un sueño. Era real. El extremo volvió a ser protagonista en una acción por la izquierda y dejó el balón a Lucas Beltrán que remató fuera. El Valencia se lucía vertical, sin especular y agresivo en defensa. El Valencia de Corberán de la temporada pasada. Con este fútbol el descenso debería ser una pesadilla pasada. Pero de igual manera que el conjunto blanquinegro estaba desatado, el Betis se mimetizó. Y Antony tuvo otra ocasión clarísima. Estaba más solo que la una en el área pero su disparo se marchó altísimo. En una transición posterior el Valencia disfrutó de otra acción que valía el primer tanto. Gayà se proyectaba por la zurda y el balón acababa en el área, donde Diego López, en la frontal del área pequeña, remataba y nuevamente Álvaro Vallés desviaba el balón. Ya al final Danjuma tuvo un chut alto. Era el Valencia más atractivo en ataque sólo magullado por algunos despistes en defensa, sin duda el principal deterioro del equipo en este inicio de campaña.

La segunda fase comenzó algo más pausada pero fue una apariencia porque ambos equipos volvieron a activarse y a lanzarse al ataque. Antony seguía a lo suyo y dispuso de dos acciones clarísimas. Entre ellas Corberán ya había sacado al campo a Luis Rioja y Hugo Duro. Todo cambió, aunque el palo fue enorme cuando Tárrega se equivocó en el pase y Cucho Hernández acertaba ante Agirrezabala. En el resto de partidos el Valencia se hizo pequeñito; ayer se agrandó. Tiró de orgullo para buscar el ataque y evitar así la tercera derrota en casa. Y Luis Rioja fue el héroe. En un córner el balón acabó en sus pies y supo colocarlo a la derecha de Álvaro Vallés. De ahí al final ambos conjuntos tuvieron oportunidades. No hubo más goles. Pero volvió el Valencia de siempre.