Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Rioja, frente al Betis en Mestalla. Irene Marsilla
Crónica

Por fin el Valencia de siempre (1-1)

Rioja rescata un punto vital tras el error garrafal de Tárrega en el gol del Betis. El empate permite al equipo de Corberán salir del descenso y Mestalla agradece el sacrificio que había desaparecido

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

Valdano siempre es un tipo recurrente. Justo cuando entrenó al Valencia acuñó aquella frase, que hoy en día aceleraría en los teléfonos móviles, de la ... derrota útil. El orgullo blanquinegro desterró otro golpetazo y llegó un punto que le saca de los puestos de descenso. Un empate útil. Por la clasificación y porque Mestalla agradeció que regresara de no se sabe dónde ese Valencia de siempre. Puedes perder o puedes empatar, pero en el templo de la avenida de Suecia nadie puede enterrar al conjunto blanquinegro. Así ha ocurrido históricamente y sólo ha empañado su leyenda desde que llegó Meriton donde jamás debió llegar. Esta temporada, además, circulaba de ridículo en ridículo. El equipo bajaba los brazos cuando las cosas venían mal dadas, Corberán en el banquillo se mostraba errático y todo se desmoronaba hasta hundirse en la tabla. Esta igualada, con un Luis Rioja sideral, debe servir para variar la tendencia. El siguiente paso es el derbi, dentro de dos viernes, contra el Levante. Otra buena actuación ante uno de los máximos rivales (ahora es el vecino el que está en descenso) puede convertirse en el trampolín necesario. El de ayer fue, junto con el del Athletic, el mejor partido del Valencia de la campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  7. 7

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  10. 10

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Por fin el Valencia de siempre (1-1)

Por fin el Valencia de siempre (1-1)