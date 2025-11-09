Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rioja y Danjuma, tras el empate. IRENE MARSILLA

Corberán ya sabe a lo que juega

Después de doce alineaciones diferentes, el Valencia encuentra su mejor versión| Mestalla se va contenta con la entrega de sus jugadores pese a que el equipo suma ya siete jornadas sin ganar en Liga y está al borde del peligro

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

Tan cierto es que el Valencia lleva ya siete jornadas de Liga sin ganar como que parece que, por fin, su entrenador ha encontrado la ... pócima adecuada. Tan justo es decir que el Valencia ha ido dando tumbos y pena en todo lo que llevamos de campeonato como correcto señalar que este domingo Mestalla se sintió orgullosa de su equipo. Ya era hora. Casi un tercio de la temporada ha tardado Corberán en dar con la tecla. Lo ha probado todo o casi todo, se le ha atizado también y con razón por todos lados pero hay que ser sinceros y reconocer que contra el único equipo de Primera que todavía no ha perdido ni un solo partido como visitante, el Valencia desarrolló su mejor encuentro de la temporada. Y lo hizo el día en que todo se podía torcer de lo lindo.

