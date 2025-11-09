Corberán ya sabe a lo que juega

Tan cierto es que el Valencia lleva ya siete jornadas de Liga sin ganar como que parece que, por fin, su entrenador ha encontrado la ... pócima adecuada. Tan justo es decir que el Valencia ha ido dando tumbos y pena en todo lo que llevamos de campeonato como correcto señalar que este domingo Mestalla se sintió orgullosa de su equipo. Ya era hora. Casi un tercio de la temporada ha tardado Corberán en dar con la tecla. Lo ha probado todo o casi todo, se le ha atizado también y con razón por todos lados pero hay que ser sinceros y reconocer que contra el único equipo de Primera que todavía no ha perdido ni un solo partido como visitante, el Valencia desarrolló su mejor encuentro de la temporada. Y lo hizo el día en que todo se podía torcer de lo lindo.

Con esos 45.820 espectadores, la segunda mejor entrada del campeonato, Mestalla se lo pasó en grande en un duelo cargado de tensión y que llevó hasta el pitido final la incertidumbre por el resultado. Es verdad que hubo algún que otro claroscuro, con esas situaciones clarísimas de gol que disfrutaron los verdiblancos, pero posiblemente este partido pueda –y deba– servir como punto de inflexión para los valencianistas, borrando esos momentos incómodos que se han vivido con la grada en anteriores jornadas.

Todos sobre el césped pusieron de su parte, unos con más criterio y acierto que otros. A Thierry se le vio mucho más entonado; a Copete demasiado revolucionado a veces –le quitó dos balones de cabeza que eran de Gayà–; a Almeida con muchas intenciones; a Beltrán tremendamente generoso en beneficio del colectivo y sólo el error de Tárrega empañó una tarde llena de buenas intenciones. Después de doce alineaciones diferentes, quién sabe si Corberán ajusta de una vez el molde y da continuidad a un equipo que hasta ahora parecía en demasiados momentos no saber a qué jugaba realmente. El Valencia corrió y se vació por completo y eso hizo que al final el público se marchara casi contenta a su casa, pese a que se está al borde del descenso.

CIFRAS

4 remates a portería hizo el Valencia, el doble que el rival pese a que es cierto que el Betis tuvo algunas oportunidades clarísimas para marcar.

Lío al final del partido

Fue un partido con mucha tensión. Hubo jaleo con Abde, que desafió al público aplaudiendo a la grada cuando fue sustituido después de encararse con Tárrega. Y cuando el árbitro pitó el final, también tumulto. Hasta el doctor del Valencia salió disparado a increpar a un jugador del Betis.

43,3% fue el porcentaje de posesión que tuvo el Valencia en este encuentro, jugado de tú a tú contra un rival de altos vuelos y con una plantilla que reúne una gran calidad.