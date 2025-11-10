El descenso vuelve a ser una realidad para el Levante Tras una serie de malos resultados, el equipo de Julián Calero regresa a los puestos más bajos de la clasificación y que no ocupaba desde la tercera jornada

El tercer parón liguero no trae buenas noticias por Orriols. Cuando el equipo parecía que hacía ademán por despegar, al menos por los puntos obtenidos fuera de casa, se tuvo que activar la luz de emergencia. Porque el Levante UD se ha empezado a complicar la vida, al menos de momento, y ha recaído a una de las posiciones que le privarían de mantener la categoría.

Actualmente y como mínimo por las dos próximas semanas, los granotas ostentarán la 19ª posición, es decir, el penúltimo lugar de la liga. Con un balance de un punto de los último doce posibles se ha vuelto a ver abocado a esa zona roja. Su derrota en el Riyadh Air Metropolitano, donde se resistió durante una hora pero al final la defensa se terminó rindiendo ante Griezmann, y los resultados de otros rivales directos, como las victorias del Girona y Mallorca más el empate del Valencia, se han traducido en la pérdida repentina de tres plazas y obliga a recuperar un mayor promedio de puntos.

Si bien el Levante se mantuvo con el casillero a cero durante el mes de agosto, a partir de entonces los fichajes y la aclimatación de todos al posterior cambio de sistema surgieron efecto. Precisamente, desde esa tercera jornada, los azulgranas no habían vuelto a recaer a ese provisional descenso. Con nueve puntos en su haber y una plaga de lesiones y problemas físicos, las últimas semanas también pasaron factura deportivamente.