Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hugo Duro lamenta una ocasión en el partido en Mestalla. Irene Marsilla

El Valencia confirma los peores registros de goles de los últimos años

A pesar de que ante el Betis se rompió la sequía sin anotar, el equipo dirigido por Corberán no obtiene unos números ofensivos tan negativos desde la temporada 2018-19

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Sin goles, no hay paraíso. Y eso lo sabe bien tanto el Valencia CF como cualquier otro club que pretenda no sufrir más de ... lo esperado. El gol es el premio del fútbol y en lo que va durante la presente temporada, a pesar de los destellos alternantes de distintos jugadores como Danjuma, Hugo Duro u otros, pocas veces se ha celebrado. Tal es el punto que a estas alturas de la competición se empeoran los números de los últimos seis años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  7. 7

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  8. 8

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  9. 9

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia confirma los peores registros de goles de los últimos años

El Valencia confirma los peores registros de goles de los últimos años