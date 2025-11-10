El Valencia confirma los peores registros de goles de los últimos años

Sin goles, no hay paraíso. Y eso lo sabe bien tanto el Valencia CF como cualquier otro club que pretenda no sufrir más de ... lo esperado. El gol es el premio del fútbol y en lo que va durante la presente temporada, a pesar de los destellos alternantes de distintos jugadores como Danjuma, Hugo Duro u otros, pocas veces se ha celebrado. Tal es el punto que a estas alturas de la competición se empeoran los números de los últimos seis años.

Tras haberse consumado ya doce jornadas de LaLiga, apenas once dianas ha materializado el conjunto valencianista. Por debajo de un gol por partido como promedio. Una muestra evidente de ello es la sequía que se venía acarreando, hasta que Luis Rioja dijo «basta» en la noche de ayer disputada en Mestalla contra el Betis, rescatando un punto in extremis a pesar de haber recuperado mejores sensaciones de juego.

En prácticamente cuatro jornadas ligueras se estuvo sin anotar, desde que en Montilivi y a pesar de la derrota Diego López encontrara el acierto. Ante Alavés, Villarreal y Real Madrid imperó el cero en el marcador propio. Esta tesitura, junto a un total de 21 tantos en contra, pese a que casi la mitad fueron contra Barça y Madrid, dan sentido a que el Valencia esté en una zona tan delicada como refleja la clasificación.

Para encontrar unos precedentes tan negativos, hay que remontarse a la pasada temporada 2018-19. Por aquel entonces, Marcelino estaba al frente del banquillo valencianista y fueron únicamente ocho goles los que pudieron rubricar los atacantes. Aquella campaña terminó yendo a mejor y se puso el colofón con la conquista de la Copa del Rey.

Es la situación más preocupante desde que Carlos Corberán asumiera el control del equipo. Durante el año pasado, cuando se responsabilizó del Valencia comenzando desde la jornada 1, los números no eran peores. Precisamente, el duodécimo partido de liga disputado fue ante el Betis, debido a las dos jornadas aplazadas y disputadas a posterior con motivo de la dana, y la goleada por 4-2 en una emotiva tarde permitió sumar un gol más de los que hasta ahora llevan la estampa valencianista.