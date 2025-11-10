El Levante recibe una oferta de 30 millones del CSKA de Moscú por Etta Eyong

Es ahora uno de los jugadores más codiciados de cara al mercado de fichajes. Etta Eyong acapara los grandes focos, por su perfil, cualidades y ... sobre todo también por sus números. El Levante UD, en una maniobra inteligente por parte de Pepe Danvila en el último día de la ventana estival, reclutó al camerunés por apenas 3,8 millones de euros y una serie de variables que percibirían Villarreal y Cádiz en caso de un futuro traspaso. Y está destinada a hacer una operación de renombre y con altos beneficios. Por el delantero ya han llegado ofertas en firme y algunas rondando el récord de la entidad levantinista, que mantiene Jefferson Lerma, como una procedente desde Rusia.

En las últimas fechas, el CSKA de Moscú ha trasladado una propuesta formal de 30 millones de euros al Levante por Etta Eyong, en una información que avanzó el periodista Jacobs Ben y también ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. Una cifra próxima a su cláusula. Esta es precisamente de 30 millones para otro club español y 40 en caso de salir al extranjero. Pero al menos, en este momento, no se está dispuesto a aceptar y tanto por la voluntad del jugador como desde el mismo club se ha llegado a desestimar, siendo conocedores que deben llegar más ofertas a lo largo de la temporada y también por cantidades importantes.

Aunque al delantero pudiera atraerle económicamente esta oferta y recalar en el CSKA de Moscú, por su cabeza no ha pasado en ningún momento partir a la gélida Rusia, a una competición de menor nivel respecto a otras ligas europeas. Él es feliz en esta coyuntura, hay un cariño recíproco con el público valenciano y sabe que novias no le van a faltar si sigue con esta progresión. Su única voluntad, además de la de continuar como levantinista como mínimo hasta junio de 2026, justo antes de la disputa del Mundial, sería la de marchar a otro equipo más potente de LaLiga o con destino a la Premier League. En el primer caso, el Barça ya se ha pronunciado como uno de los más interesados y ha establecido un primer acercamiento. En caso de partir a Inglaterra, el Chelsea es uno de los equipos que más le atrae, aunque no se cierra la puerta a otros.

Actualmente Etta Eyong ha encontrado la estabilidad en Orriols y pretende que sea el club que le permita lanzar al alza su carrera. Si bien en el Villarreal ya demostró grandes dotes en los pocos meses de militancia, lo sigue reafirmando con el Levante. A sus 22 años, en lo que supone su primera campaña desde el inicio compitiendo en la élite, ya ha rubricado seis goles -uno de ellos como groguet- y ha repartido tres asistencias. Cifras muy valiosas para el colectivo y que también tuvieron influencia directa en la obtención de puntos.