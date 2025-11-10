Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, en un partido con el Levante. EP

El Levante recibe una oferta de 30 millones del CSKA de Moscú por Etta Eyong

El delantero tiene la intención de terminar la temporada como granota, no se plantea salir a otro destino que no sea en España o la Premier League y el club rechaza el fichaje por el equipo ruso

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

Es ahora uno de los jugadores más codiciados de cara al mercado de fichajes. Etta Eyong acapara los grandes focos, por su perfil, cualidades y ... sobre todo también por sus números. El Levante UD, en una maniobra inteligente por parte de Pepe Danvila en el último día de la ventana estival, reclutó al camerunés por apenas 3,8 millones de euros y una serie de variables que percibirían Villarreal y Cádiz en caso de un futuro traspaso. Y está destinada a hacer una operación de renombre y con altos beneficios. Por el delantero ya han llegado ofertas en firme y algunas rondando el récord de la entidad levantinista, que mantiene Jefferson Lerma, como una procedente desde Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

