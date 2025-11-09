Etta Eyong, objetivo Mundial 2026

El Levante cayó derrotado por 3-1 en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en un partido que, a pesar de que ... el resultado podía entrar dentro de la lógica por las dimensiones diferentes en las que habitan ambos clubes, deja unas sensaciones preocupantes en el ámbito levantinista, puesto que uno de los jugadores que estaba siendo de los más destacados de lo que llevamos de temporada granota, Karl Edouard Blaise Etta Eyong, ha visto como se le ha mojado la pólvora.

El delantero camerunés de 22 años recientemente cumplidos en octubre no pudo ver portería por segundo partido consecutivo. Una estadística que no debería ser preocupante, especialmente en un futbolista del Levante, pero es que el africano había acostumbrado a los aficionados del Ciutat de València a un nivel de excelencia tan elevado que ya se hace raro hasta ver que junta dos encuentros sin marcar un gol, un dato que hasta el momento y desde su fichaje por el Levante procedente del Villarreal, no había sucedido.

Por poner en contexto, Etta Eyong marcó en sus tres primeros partidos como levantinista de forma consecutiva ante Betis, Girona y Real Madrid. Ante el Getafe rompió su racha, pero al siguiente enceuntro frente al Oviedo volvió a mojar. De nuevo, se le atragantó perforar la portería del Rayo Vallecano, pero se rehizo rápidamente en la jornada siguiente contra el Mallorca. No obstante, no pudo convertir la oportunidad que tuvo desde el punto de penalti frente al Celta de Vigo, quedándose de nuevo sin marcar. Ante el Atlético de Madrid, al no poder batir a Jan Oblak en uno de sus peores partidos como levantinista, rompió su mágica racha de máximo pasar un partido sin marcar, volviendo a pisar la tierra y dejar de estar tocado por esa mágica varita.

Y es que el Cholo Simeone había preparado bien a sus defensores para que estuvieran bien atentos al marcaje del camerunés, que se quedó sin intentar un disparo. Ni a portería ni fuera. Etta Eyong lo logró registrar ningún disparo en los 90 minutos disputados sobre el Metropolitano, y apenas tocó el balón en 35 ocasiones, según recoge la estadística avanzada del portal SofaScore, de los cuales cuatro fueron fallidos. Perdió 14 posesiones para el Levante, y recibió únicamente una falta, aunque eso sí, completó los tres intentos de regate que afrontó ante los defensores colchoneros. Aunque en los duelos salió escaldado. Ganó cuatro de los nueve que intentó en el suelo, y únicamente salió vencedor en uno de los tres duelos aéreos que intentó. Hizo tres faltas y tuvo un 63% de acierto en el pase, con 12 de 19 para el camerunés del Levante, que ahora afronta un parón de selecciones en el que tendrá otro objetivo en la mente para olvidarse de su dinámica de más a menos en Orriols: marcar su primer gol como internacional absoluto con Camerún.

En los dos partidos que disputó en el último parón de octubre con su país, Etta Eyong debutó con la camiseta de los 'Leones Indomables', pero no pudo ver portería ni ayudar a su nación a sacar el billete directo de clasificación al Mundial de 2026, motivo por el cual ahora, esta semana, afronta la repesca, en el caso de recibir la llamada de la convocatoria de su selección, algo que, al cierre de esta edición, no se ha hecho todavía oficial, pero se asume que estará entre los elegidos.

El jueves 13, a las 20 horas, Camerún se mide con la República Democrática del Congo, en la semifinal de este play-off que disputan los cuatro mejores segundos de los grupos clasificatorios en terreno neutral en Rabat (Marruecos). El ganador se medirá al vencedor del otro cruce que enfrentará a Nigeria con Gabón, un duelo que también se juega el jueves, a las 17 horas. La gran final, en caso de que Etta Eyong y Camerún la disputen, está programada para el próximo domingo 16. El ganador de este torneo territorial avanzará a la repesca intercontinental final, que se juega en marzo, donde esperan, de momento Bolivia y Nueva Caledonia.