Etta Eyong, con el Levante ante el Atlético. LUD

Etta Eyong, objetivo Mundial 2026

El delantero del Levante prevé irse con su selección a disputar la repesca africana, aunque el camerunés sumó ante el Atlético su segundo partido seguido de Liga sin marcar, algo que como granota no le había ocurrido hasta ahora

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El Levante cayó derrotado por 3-1 en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en un partido que, a pesar de que ... el resultado podía entrar dentro de la lógica por las dimensiones diferentes en las que habitan ambos clubes, deja unas sensaciones preocupantes en el ámbito levantinista, puesto que uno de los jugadores que estaba siendo de los más destacados de lo que llevamos de temporada granota, Karl Edouard Blaise Etta Eyong, ha visto como se le ha mojado la pólvora.

