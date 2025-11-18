Corberán mantiene a Almeida en sus planes El técnico del Valencia ensaya una alineación con el portugués en la mediapunta de cara al derbi de este viernes contra el Levante

Marc Escribano Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Valencia continúa preparando en la Ciudad Deportiva de Paterna su próximo compromiso liguero, esta vez tras la vuelta del parón de la selecciones, que es el derbi de la ciudad contra el Levante, que se disputa este viernes en Mestalla a las 21 horas. El duelo entre los dos equipos valencianos se volverá a dar tras tres años de ausencia, por lo que es un partido que genera mucha expectación.

En la sesión de entrenamiento de este martes, dirigida por Carlos Corberán, el técnico ha ensayado manteniendo lo que utilizó en el último partido disputado ante el Betis. Es decir, un dibujo de 4-2-3-1 con André Almeida en la mediapunta, por delante del doble pivote formado por Javi Guerra y Pepelu.

En defensa, debido a las bajas, no habría cambios tampoco. José Luis Gayà y Thierry Rendall son los laterales, mientras que José Copete y César Tárrega es la dupla de centrales. Las bandas ofensivas, Arnaut Danjuma por izquierda y Diego López por derecha. No obstante, la duda sigue estando en la delantera, con Lucas Beltrán y Hugo Duro luchando por el puesto.

Otra de las incógnitas de la posible alineación del Valencia es qué pasa con Luis Rioja, que con este esquema con Almeida de enganche, se queda sin sitio. La opción para el autor del gol del empate ante el Betis sería que el Valencia decidiera jugar sin delantero, moviendo a Danjuma a la punta de ataque, y colocando al andaluz en la banda.