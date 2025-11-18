Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pepelu, llorando tras no conseguir el ascenso contra el Alavés, en el que acabó siendo su último partido como jugador del Levante. J. L. Bort

Pepelu y el reencuentro con su pasado 888 días después

El centrocampista del Valencia se medirá por primera vez al Levante en un partido oficial desde su polémico traspaso en el verano de 2023

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:42

El derbi entre Valencia y Levante volverá a disputarse en Primera División tres años después. El descenso del conjunto granota al final de la temporada 2021-22, y la posterior travesía de tres temporadas por la Segunda División hizo que se congelara el contador de ediciones del partido que enfrenta a los dos mejores equipos de la ciudad de Valencia, pero tras el ascenso de los de Orriols, este curso 2025-26 volverá a poner a la capital del Túria en el foco mediático cuando este viernes, a las 21 horas en Mestalla, blanquinegros y azulgranas choquen.

Entre las muchas estadísticas, curiosidades y anécdotas que envuelven al derbi, destaca una particular sobre un futbolista: Pepelu. El centrocampista de Dénia, como ya sabrán, se formó en la cantera del Levante y llegó hasta el primer equipo, donde se convirtió en un emblema y fue blindado por el club con una renovación que se anunció por una década hasta 2032. No obstante, aquella estampa de Pepelu posando con una camiseta que tenía un dorsal del infinito quedó en el olvido cuando, tras la debacle del no ascenso ante el Deportivo Alavés de finales de la temporada 2022-23, decidió dejar el club con una de las múltiples cláusulas de escape que habían instaurado en ese blindado contrato para unirse al Valencia.

El club de Mestalla abonó algo más de los cinco millones de su cláusula de rescisión para poder pagar a plazos y no al contado, en una negociación relámpago que se resolvió en un par de días. El Levante tenía una necesidad extrema de vender a sus mejores jugadores para paliar con su deuda y adaptarse a su nueva realidad de estar un año más en la categoría de plata, y Pepelu deseaba jugar en Primera. Llamó el Valencia, con lo que significaba no tener que hacer las maletas y seguir en la misma ciudad, solo que cambiando de camiseta. El jugador no se lo pensó, a pesar del daño emocional que causó en los aficionados del Ciutat de València, que sintieron una traición del que había sido su emblema de cantera.

Pepelu está ya en su tercera temporada defendiendo la camiseta del Valencia, y por primera vez en un partido oficial —ya jugó un amistoso en la pretemporada veraniega de 2024— se enfrentará al Levante, su exequipo. Dos años, cinco meses y cuatro días después de su último partido con la camiseta azulgrana, el del fatídico penalti de Asier Villalibre, 888 días después, para ser exactos, Pepelu se reencontrará con su pasado, aunque será en Mestalla, su nueva casa. Tendrá que esperar hasta mitades de febrero de 2026 para volver a pisar el Ciutat en el partido en casa del Levante de la segunda vuelta del calendario, donde bien seguro no será recibido con los brazos abiertos.

