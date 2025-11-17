Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mora y Mista bromean en una portería sobre el gol del derbi de 2005 entre el Valencia y el Levante. L. Bermejo

Mista: «El descenso va acabar llegando si el Valencia sigue por estos derroteros»

El que fuera delantero referencia en el equipo de Rafa Benítez rememora con Juan Luis Mora su polémico gol en el derbi contra el Levante de 2005 en Mestalla. Veinte años después los dos protagonistas siguen defendiendo su postura inicial

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

El derbi entre el Valencia y el Levante que se disputará este viernes en Mestalla ha comenzado este lunes en el Hotel Novotel Valencia Lavant, ... en el desayuno organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia. El trasfondo ha sido recordar el vigésimo aniversario de un derbi que tuvo una pátina de polémica por el gol que marcó Miguel Ángel Ferrer Mista a Juan Luis Mora en el minuto 50 de aquel partido. «¡Entró, entró!», comenzó Mista la tertulia. Marcando pauta. «Rechacé el balón, dio al palo y cayó en la línea. El acto reflejo siempre es salirte pero yo me quedé plantado porque vi claro no entró. Es una pena que no había los adelantos técnicos que ahora. Veinte años después aún seguimos dándole vueltas», contestó Mora. «Yo lo celebré por si sonaba la flauta. Rematé y vi que entraba cuando me asomé por el palo», razonó Mista. Y así durante un buen rato.

