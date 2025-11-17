Mista: «El descenso va acabar llegando si el Valencia sigue por estos derroteros»

El derbi entre el Valencia y el Levante que se disputará este viernes en Mestalla ha comenzado este lunes en el Hotel Novotel Valencia Lavant, ... en el desayuno organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia. El trasfondo ha sido recordar el vigésimo aniversario de un derbi que tuvo una pátina de polémica por el gol que marcó Miguel Ángel Ferrer Mista a Juan Luis Mora en el minuto 50 de aquel partido. «¡Entró, entró!», comenzó Mista la tertulia. Marcando pauta. «Rechacé el balón, dio al palo y cayó en la línea. El acto reflejo siempre es salirte pero yo me quedé plantado porque vi claro no entró. Es una pena que no había los adelantos técnicos que ahora. Veinte años después aún seguimos dándole vueltas», contestó Mora. «Yo lo celebré por si sonaba la flauta. Rematé y vi que entraba cuando me asomé por el palo», razonó Mista. Y así durante un buen rato.

Los dos protagonistas de la jugada, dos décadas después, bromearon mientras recordaban las históricas imágenes de la retransmisión de Canal 9. También cuando salieron los dos presidentes en aquel momento de ambos equipos, Juan Soler del Valencia y Pedro Villarroel, del Levante, que con la mano hacía un gesto claro de que el balón no había entrado. En ese momento era el 2-0 para el conjunto de Mestalla, que sentenció el derbi, y con el colegiado Teixeira Vitenes dando validez al gol. Era una época sin VAR.

«Al día siguiente tuvimos rueda de prensa y unos meses después fiché por el Valencia y la primera pregunta que se me hizo fue si entró... y yo seguía con la mía de que no entró el balón», recordó el portero del Levante en aquel partido de enero de 2005. «Realmente no sé si fue gol o no, porque tenía mucha gente delante, pero la grandeza del fútbol en aquel momento estaba ahí. Que no existía la posibilidad de revisar», comentó el delantero murciano. «El cabreo duró mucho», sentenció el portero de Aranjuez.

La tertulia también sirvió para analizar el momento actual del periodismo deportivo, donde los clubes hace años que han levantado una barrera entre los futbolistas y los periodistas. Mista, que fue el delantero de aquel Valencia que lo ganó todo, se mostró contundente al respecto: «Todos hemos perdido. La prensa porque ahora no se tiene esa confianza con el jugador pero también pierde el jugador porque no te dejan expresarte más allá de los canales oficiales. Ahora todo es mentira y muchos jugadores se sienten cómodos con esa barrera que se ha levantado con los periodistas. Muchos de ellos se arrepienten cuando pasa el tiempo».

«Hoy no hubiera pasado todo esto porque existe la tecnología para poder haberlo revisado bien», señaló Mora. Algo que tuvo como efecto que el exárbitro Vicente Lizondo Cortés interviniera para explicar que incluso con la tecnología de las cámaras de gol hubiera sido una jugada muy complicada de juzgar. En el acta de aquel partido, el colegiado Teixeira Vitienes redactó lo siguiente con respecto a la actitud del portero del Levante: «Juan Luis Mora vino corriendo hacia nosotros, teniendo que ser sujetado por sus compañeros, gritándonos con los brazos levantados diciendo esto es una injusticia, ya lo veréis por la tele, hasta la entrada de vestuarios donde fue introducido por los miembros de su club». «No le insulté en ningún momento», puntualizó con una sonrisa Mora.

Sobre el derbi del viernes, Mista apuntó que ve el partido «muy igualado. El Valencia contra el Betis mejoró algo y el Levante ha ido mejorando también. Va a ser apasionante porque el que gane puede salir muy reforzado de cara a la clasificación». Por su parte, Mora lo calificó de «derbi de urgencias», algo que es triste porque queda mucho pero el Valencia llega deseoso de conseguir la victoria con su gente y el Levante para refrendar que pueden estar ahí y refrendar que está bien fuera de casa. Creo que el Valencia llega con más urgencias porque si no gana tendría más trascendencia a nivel de páginas de prensa. Mi pronóstico es 1-1«.

Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, dio su opinión sobre la jugada mítica y también sobre el derbi que nos viene esta semana: «El gol es claro y ya está. El problema es que hoy en día, con los medios técnicos, es que Mista y Baraja están en fuera de juego. El hombro de Mista está en fuera de juego en el fútbol de hoy en día. El derbi de esta semana lo veo difícil para los dos equipos. Es un partido con muchos problemas para los dos a nivel externo y difícil para el Valencia sobre todo porque siempre tiene que estar arriba y los últimos años no lo está haciendo. El Valencia tiene más que perder que el Levante».

El coloquio terminó con un análisis de los dos exfutbolistas sobre la situación del Valencia y el Levante, como clubes, veinte años después. Preguntado por LAS PROVINCIAS, Mista fue contundente con respecto al proyecto de Peter Lim: «Veo al Valencia con preocupación porque la clasificación en los últimos años nos está avisando que el descenso va acabar llegando si el Valencia sigue por estos derroteros. Con la llegada de Corberán la pasada temporada el equipo cogió aire fresco pero este año la situación es clara, cuando debilitas la plantilla y sólo te refuerzas con jugadores cedidos o a coste cero no puedes esperar tratar de luchar por ganar Ligas o entrar en Europa. Nuestro objetivo era entrar entre los cuatro primeros, quedamos sextos una vez y fue una debacle. Esperemos que se den cuenta que no se puede seguir así. Con Lim se hizo bien con Marcelino y después de eso no se ha hecho y todo ha ido a peor».

«A todos los que hemos formado parte del Valencia en esos vestuarios, de 24 jugadores de plantilla había 21 seleccionables. Para la afición y para Valencia en general es doloroso ver al equipo como está ahora, entonces se jugaba Champions cada año y ahora estás pendiente de que haya tres peores que tú para no descender. Es una situación difícil y la vivo con dolor de corazón», apuntó Mora, que sobre el Levante indicó que «arrastra problemas económicos y la situación es complicada para hacer un equipo que pueda rendir por el presupuesto que tiene. La pasada temporada fue de ilusión por el ascenso, se ha recuperado esa ilusión y lo que tiene que hacer es competir bien.Está claro que es un equipo que va a sufrir».

También hubo referencia a los entrenadores. «Creo que Corberán no corre peligro a día de hoy, el derbi le puede dejar tocado pero no corre peligro. Si no gana el Valencia es cierto que puede tocar a nivel de afición pero no creo que corra peligro», sentenció el delantero de Caravaca de la Cruz mientras que Mora también es de esa visión: «Creo que Corberán no corre peligro pero si no ganan el Valencia puede perder confianza. Calero tampoco corre peligro porque el tema económico es el que es y es un entrenador que ha llevado al Levante a estar en Primera. La primera barrera para los dos va a ser el parón invernal».