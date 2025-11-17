El zasca de Hugo Duro al entrenador terraplanista: «Esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele» El jugador del Valencia respondió a través de redes sociales al polémico Javi Poves

Hugo Duro, más allá de ser el delantero del Valencia, es un deportista bastante presente en las redes sociales. Habituales son ya sus publicaciones demostrando que tiene una vida completamente normal más allá de ser un futbolista de élite, mostrando su lado más cercano, sobre todo junto a su pareja la piloto de carreras Nerea Martí. El blanquinegro se presta además habitualmente a las modas y colabora y participa con creadores de contenido en redes, demostrando que está a la moda y conectado con las tendencias de Internet.

No obstante, sorprendió cuando este domingo por la noche, después de haber acudido al Gran Premio de la Comunitat Valenciana para ver desde bien cerca las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste y ser uno de los famosos 'VIP' del fin de semana, el delantero del Valencia publicó un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter) que está siendo aplaudido por muchos.

Duro respondió citando a un tuit de Javi Poves, el polémico entrenador del Colonia Moscardó, un exfutbolista que actualmente se ha hecho famosillo en Internet por sus polémicas declaraciones sobre conspiraciones, el terraplanismo y el negacionismo. Como jugador, se retiró del fútbol profesional después de un solo partido en Primera División para dedicarse a sus convicciones. Tras ello, se convirtió en presidente del Móstoles Balompié, club que renombró a Flat Earth FC.

Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo! https://t.co/xHY1NBdBnH — Hugo Duro (@hugoduro14) November 16, 2025

Actualmente es el técnico del Colonia Moscardó, un equipo madrileño de Segunda RFEF. No obstante, es más conocido por sus vídeos virales en redes sociales, y sobre todo, por sus polémicas palabras. Tras un partido reciente de su equipo que terminó en derrota, Poves compartió un vídeo en X titulado: «Lo sentimos mucho. No damos el nivel de la categoría y eso hace que sucedan cosas como las de hoy». En él, en unas improvisadas declaraciones postpartido, Poves raja de sus jugadores y dice que son muy malos y que no dan el nivel para jugar, lamentándose de los errores que llevan a goles encajados. Como es habitual, algunos seguidores le ríen las gracias y siguen inflando las actuaciones de este personaje.

Y ahí entró Duro, que sin haber sido mencionado ni relacionado previamente con Poves, citó la publicación para bajarle los humos y dejó un zasca que ha sido alabado por muchos aficionados del fútbol, ya que no consiente que denigre así a futbolistas humildes que están luchando por su sueño: «Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo!».