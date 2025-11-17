Etta Eyong regresa de su selección, aunque en un mes se volverá a ir El delantero ya está desde este lunes en Buñol tras no conseguir llevar a Camerún a la repesca del Mundial, pero a finales de diciembre se marchará a la Copa África

El fútbol de selecciones está cada vez causando más problemas a las competiciones de clubes, abriendo un debate que va cada vez más allá de las calles, los bares y los aficionados, y que está llegando a los despachos, las ruedas de prensa y las voces de entrenadores, seleccionadores y jugadores. Cada vez hay más partidos y más competiciones, y futbolistas, muchas veces, no dan a basto, como le pasa a algunos jugadores del Levante.

Es el caso de, por ejemplo, Kervin Arriaga, que en la madrugada del martes al miércoles disputará su último partido de la fase de clasificación de la CONCACAF para el Mundial 2026 con Honduras. Regresará a los entrenamientos del Levante en la tarde del jueves, y el viernes por la noche ya tiene partido, el derbi ante el Valencia, por lo que llegará entre algodones.

Quien ha tenido un poco más de suerte ha sido Karl Etta Eyong, que de hecho, ya está desde este lunes en Buñol entrenándose con sus compañeros del Levante. El delantero se marchó durante el parón internacional con la selección de Camerún a disputar el play-off africano que iba a decidir el representante del continente que clasificaba a la repesca intercontinental del Mundial. No pudo ser para el granota, ya que su país cayó 0-1 ante la República Democrática del Congo, que a la postre ha sido la nación que ha conseguido el billete a la repesca tras vencer a Nigeria en la final del play-off, en la tanda de penaltis.

La pronta derrota de Camerún ha provocado que Etta Eyong pueda volver antes de lo esperado, por lo que desde este lunes ya está bajo las órdenes de Julián Calero, y estará completamente disponible para ser alineado en el derbi ante el Valencia en Mestalla del viernes. El Levante se ejercitará esta semana de lunes a miércoles en la Ciudad Deportiva de Buñol, mientras que el último entrenamiento previo al partido, el del jueves, será en sesión vespertina en el Ciutat de València, para esperar a Arriaga.

La Copa África, a la vuelta de la esquina

No obstante, a pesar de que Etta Eyong ha vuelto unos días antes de lo previsto, el delantero camerunés estará apenas un mes en la disciplina del Levante antes de volver a irse con su selección, ya que la Copa África empieza a finales de diciembre. El primer partido de Camerún está programado para el 24 de diciembre, por lo que el jugador deberá unirse a la concentración del torneo, que se disputa en Marruecos, unos días antes. Es por ello que es muy posible que, si recibe la llamada de su seleccionador, tenga que perderse el duelo ante la Real Sociedad que cierra el año 2025 para el Levante, al ser el último antes del parón navideño.

Por tanto, Etta Eyong estaría disponible para los siguientes cuatro partidos de Liga, más los de Copa del Rey que tenga que disputar el Levante si avanza en la competición, antes de volver a marcharse con su selección. Valencia, Athletic, Cieza, Osasuna y Villarreal son los encuentros para los que estará aún como levantinista, antes de viajar a la Copa África, que en el mejor de los casos, si es eliminado en la fase de grupos, haría que regresara con el año nuevo, en 2026, ya que el último encuentro de Camerún de su Grupo F es el 31 de diciembre. De ser así, llegaría justo para el partido contra el Sevilla del 4 de enero.

Como muy tarde, si Camerún y Etta Eyong llegan hasta la final, que se disputa el 18 de enero, se perdería otras dos jornadas más, las que enfrentarán al Levante contra Espanyol y Real Madrid. En teoría, contra el Elche el 25 de enero, ya debería estar de vuelta y disponible para jugar con la camiseta azulgrana tras finalizar la Copa África. Es decir, y en resumen, en el mejor de los casos, Etta Eyong se perdería uno o dos partidos del Levante, y en el peor, cuatro o cinco de Liga, más alguno de Copa si el equipo avanza rondas.