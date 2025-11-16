Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Martínez, en una acción con Lamine Yamal. REUTERS/Pablo Morano

Pablo Martínez, entre la renovación del Levante y otros intereses

El centrocampista termina contrato en 2026, las negociaciones aún no han entrado en su punto álgido y hasta cuatro clubes valoran su fichaje

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

A pesar de que noviembre marca todavía los compases iniciales de cualquier temporada, es un mes de inflexión para muchos jugadores. Lo es sobre todo ... a nivel individual, para aquellos que tienen su futuro en vilo. Pese a que este verano se ha realizado una ardua labor desde la secretaría técnica del Levante, donde Héctor Rodas y José Gila han pasado de interinos a ejercer ya a todos los efectos, hay frentes abiertos que deben resolverse. No sólo con Julián Calero deberán decidir que rumbo tomar, si bien las intenciones parecen claras. También algunos portadores del brazalete se plantan en un momento cumbre de su carrera. Y uno de ellos es Pablo Martínez, que sigue sin tener asegurada su estancia en Orriols.

