Pablo Martínez, entre la renovación del Levante y otros intereses

A pesar de que noviembre marca todavía los compases iniciales de cualquier temporada, es un mes de inflexión para muchos jugadores. Lo es sobre todo ... a nivel individual, para aquellos que tienen su futuro en vilo. Pese a que este verano se ha realizado una ardua labor desde la secretaría técnica del Levante, donde Héctor Rodas y José Gila han pasado de interinos a ejercer ya a todos los efectos, hay frentes abiertos que deben resolverse. No sólo con Julián Calero deberán decidir que rumbo tomar, si bien las intenciones parecen claras. También algunos portadores del brazalete se plantan en un momento cumbre de su carrera. Y uno de ellos es Pablo Martínez, que sigue sin tener asegurada su estancia en Orriols.

El actual capitán levantinista, en un rol que comparte con Morales, Roger Brugué y Elgezabal, aguarda pacientemente a la decisión que tome el club. Desde que fuera renovado en febrero de 2023, donde se le impuso una elevada cláusula de 80 millones de euros, no se ha renegociado su vinculación. Sí han existido distintas conversaciones informales, trasladándole que se mantenía con estatus y confirmando la satisfacción de mantenerlo en los esquemas de la segunda línea de juego, pero nada que implicara abordar una renovación.

En ese sentido, Pablo Martínez se mantiene tranquilo. Además de considerar al Levante UD como su primera opción, escuchará su versión antes de valorar cualquier otra propuesta de fuera. A sus 27 años, ha alcanzado su madurez y donde compita las siguientes campañas no puede ser un mero trámite zanjado sin miramientos. Pese a que desde la entidad valenciana aún no han remitido al jugador y a su representante a ese encuentro para continuar ligados, en un futuro a corto plazo será de las primeras gestiones que solventar. Antes será Carlos Álvarez, en una operación que no debe demorarse más del presente noviembre; después llegará el turno del '10' azulgrana.

Mientras el Levante sabe que el balón está en su tejado y en gran parte depende de él el mantener al mediocentro, otros saben que Pablo Martínez cumple con un perfil muy interesante y sostienen un seguimiento cercano, por si decide cambiar de aires. Hasta cuatro clubes remarcan el nombre del madrileño. Precisamente, desde la capital es el interés más fuerte, por parte de un Rayo Vallecano que no le olvida. En su día, el futbolista y Felipe Miñambres negaron por activa y por pasiva el acuerdo verbal con el equipo franjirrojo. Martín Presa, en uno de sus habituales arrebatos, truncó su fichaje y se entrometió en los avances de Cobeño, su director deportivo. Semanas más tarde convencieron a James Rodríguez, en una incorporación más mediática que trascendente a nivel deportivo. Donde hubo fuego quedan cenizas y de cara a este contexto, que supondría incorporarlo a coste cero y no mediante un traspaso a diferencia de hace dos años, persevera el deseo.

Además del Rayo, en la liga española cuenta con otros dos conjuntos a la expectativa, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS. Uno es el Elche, del que Eder Sarabia también tiene buena valoración. El tercero en discordia es el Real Valladolid, que ya durante agosto de 2024 hizo una tentativa, pero entonces las cifras ofrecidas quedaban muy lejanas a lo que pretendía conseguir el Levante. En el caso de los blanquivioletas, quedarían casi descartados si no obtienen un ascenso. Más allá de nuestras fronteras, también un equipo de la Championship está recabando análisis, con un seguimiento presencial.

Actualmente, Pablo Martínez sigue sin encontrar el cénit futbolístico que patentó durante la temporada 2022-23. Con el Levante bajando un escalafón, jornada tras jornada entraba en los once ideales de LaLiga Hypermotion. Pero la ya sabida lesión de ligamentos le frenó en seco y las intermitencias han sido constantes, con más vaguadas que crestas a nivel individual. Prácticamente descartado para los siguientes dos partidos debido al percance en el tobillo izquierdo sufrido durante el encuentro de Copa, Pablo Martínez quiere acabar bien el año y retomar el siguiente con energías renovadas. Lo necesita él y lo precisa el Levante, para que no surja ninguna duda para renovarlo.