Juanfran: «Veo un derbi muy igualado y que va a ser muy intenso» El lateral, exjugador tanto de Levante como Valencia, analiza el partido que enfrenta a ambos equipos este viernes en Mestalla

Marc Escribano Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 11:58

Juanfran García es uno de esos futbolistas que sabe lo que es vestir la camiseta tanto del Levante como del Valencia durante su carrera deportiva, por lo que es una voz más que autorizada para analizar y desgranar el derbi de la ciudad, que tendrá lugar este viernes en Mestalla (21 horas) tras tres años sin celebrarse.

El que fuera lateral ha pasado recientemente por los micrófonos de la radio del Valencia, y analizó así el partido: «Veo un derbi muy igualado y que va a ser muy intenso, emotivo e importante de cara al futuro. Es un partido que debería estar siempre en la máxima categoría. Ya no quedan entradas y Mestalla va a estar lleno».

Juanfran recalcó la importancia del escenario, donde el Levante todavía no ha ganado nunca al Valencia. «El ambiente será impresionante, la afición valencianista va a estar animando a su equipo hasta el final del encuentro. Mestalla será un factor clave, y Carlos Corberán es un entrenador magnífico», añadió el exfutbolista.

Para los que no lo recuerden, Juanfran se formó en la cantera del Levante y estuvo tres temporadas con el primer equipo granota, antes de recalar en el Valencia en el verano de 1997 con un fichaje valorado en torno al millón de euros, ajustado al cambio de pesetas de la época. En su primera temporada como jugador del Valencia, disputó 34 partidos (21 como titular) y repartió una asistencia.

En la siguiente campaña, compitió 36 encuentros (24 en el once inicial) y el equipo blanquinegro ganó la Copa del Rey y la Intertoto. Después de esos dos años, Juanfran firmó por el Celta de Vigo, donde marcó el primer gol en la historia del club celeste en la Champions League, y tras ello, pasó por el Besiktas, Ajax, Zaragoza y AEK de Atenas. En 2009 regresó al Levante, con el que se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del combinado granota hasta 2016, convirtiéndose también en el primer anotador europeo en la historia del conjunto levantinista.

Durante su carrera, con la selección española jugó el Mundial de Corea y Japón de 2002, y tras retirarse y colgar las botas, comenzó una nueva aventura futbolística como entrenador del Lugo (2020) y de la Ponferradina (2023 y 2024). Actualmente está sin equipo y se dedica a comentar partidos en radios y televisiones, entre otros retos profesionales relacionados con el fútbol.