El Valencia veta la entrada a Mestalla al aficionado que profirió gritos racistas en varios partidos

El Valencia ha comunicado que no va a poder entrar a Mestalla este viernes al aficionado que durante numerosos partidos profirió insultos y actitudes racistas ... hacia futbolistas de los diferentes equipos que se han enfrentado al conjunto blanquinegro.

Mientras sigue en curso el expediente disciplinario que se le abrió tras las repetidas denuncias, el club ya ha dado el primer paso informándole que no va a poder acceder a Mestalla para presenciar el derbi contra el Levante. Hay que tener en cuenta que la Liga también decidió personarse en este proceso que ha acabado en los tribunales por delito de odio, a pesar de que durante varias ocasiones la propia Liga fue informada con el fin de que interviniera y cesara la actitud que estaba teniendo este seguidor valencianista ubicado en el sector 5 del estadio.

Como el procedimiento abierto por la entidad tiene unos plazos, el Valencia ha querido dar un paso importante vetándole la entrada al recinto mientras avanza el proceso. En la entidad valencianista se pretende eliminar cualquier tipo de comportamiento similar, más aún desde que se produjo el episodio de Vinícius.