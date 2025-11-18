Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del último Valencia-Betis. IRENE MARSILLA

El Valencia veta la entrada a Mestalla al aficionado que profirió gritos racistas en varios partidos

El club le abrió un expediente disciplinario tras la denuncia pública después de que la propia Liga no actuara con más determinación pese a conocer el caso

R. D.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

El Valencia ha comunicado que no va a poder entrar a Mestalla este viernes al aficionado que durante numerosos partidos profirió insultos y actitudes racistas ... hacia futbolistas de los diferentes equipos que se han enfrentado al conjunto blanquinegro.

