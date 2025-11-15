La enfermería del Levante se libera de cara al derbi Pablo Martínez y Carlos Espí se mantienen como las únicas bajas | Tras unas semanas de complicaciones por los contratiempos físicos, Iván Romero, Oriol Rey y Pampín están listos para ser titulares en Mestalla

Eric Martín Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:28

Lo que menos desea un entrenador es no tener a toda su plantilla disponible. Y Julián Calero ha tenido que saber convivir a lo largo de las últimas jornadas con estos condicionantes. De golpe y sopetón, observó como su enfermería se fue llenando.

Primero fue Pampín, consecuencia de una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Después le tocó a Iván Romero, debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha tras un sufrir un golpe en la semana previa al jugar contra el Mallorca. Entre medio, Oriol Rey fue víctima de una colitis bacteriana que le hizo perder cinco kilos de peso y quedar debilitados. Y el último episodio fue en Copa del Rey, con una doble lesión de Pablo Martínez y Carlos Espí.

Ahora esos malos tragos han pasado, al menos una buena parte de ellos. Salvo los dos últimos implicados, que culminarán su regreso de cara a finales de noviembre o principios de diciembre, el resto estará a disposición de cara al derbi del próximo viernes (21 horas) contra el Valencia.

Si bien Pampín desde el duelo ante el Celta e Iván Romero en la visita a El Metropolitano ya habían sido incluidos en la convocatoria, no estaban todavía al cien por cien. El técnico granota estimó que era mejor dar prioridad a otros compañeros para no correr más riesgos de la cuenta. Especialmente importante es el retorno del delantero de La Solana, cuya ausencia ha penalizado al ataque del Levante UD durante este tramo de resultados más negativos. Era el complemento perfecto para el ataque y además había encontrado sus mejores registros con la elástica azulgrana, con cuatro dianas hasta la fecha. Fue el claro ejemplo de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Quien sí ya tuvo algunos minutos en la capital fue Oriol Rey, pero tan sólo fueron cinco más el tiempo de añadido, con el encuentro resuelto y para que fuera recuperando sensaciones tras estas semanas de inactividad forzada.

Ahora la preocupación para los levantinistas la acapara otro asunto, que no es otro que el margen de recuperación de sus internacionales de cara a la cita en Mestalla. La nota positiva, desde un prisma más egoísta de cara a los intereses del equipo, llegó con la eliminación de Camerún en sus opciones para disputar el Mundial. Por ello, Etta Eyong puede anticipar su regreso y se prevé que de cara al primer entrenamiento de la semana sea ya uno más de la dinámica del Levante. No será el caso de Ryan, concentrado con Australia y que sí podría completar al menos un entrenamiento, y de Kervin Arriaga, que no será hasta la tarde del jueves cuando desembarque en Valencia tras un largo viaje.