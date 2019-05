Sevilla ya tiene color blanquinegro Un grupo de valencianistas junto al Villamarín. / LP La afición del Valencia comienza el desembarco para la final L. M. Viernes, 24 mayo 2019, 16:44

El valencianismo ya calienta la final. Aunque la mayoría de los más de 20.000 seguidores que estarán en el Benito Villamarín llegarán mañana por la mañana a Sevilla, ya son muchos los que han llegado a Sevilla. Es el caso de Carlos Miquel, de Algemesí: «Tengo una clínica y aunque de normal los viernes cierro a mediodía, esta semana he decidido cerrar. Hemos salido esta madrugada para no coger tráfico y disfrutar el día», afirma. «Son once años esperando una final y merece la pena una buena previa«, añade Blanca, una amiga.

En la calle castillo de Sevilla, a las 19 horas tendrá lugar esta tarde la inauguración de la primera peña sevillista del Valencia. Mario Alberto Kempes y el actor Enrique Arce serán los padrinos de la agrupación de aficionados que recordará para siempre su primer día. Mañana, aquellos seguidores que por una u otra razón se hayan quedado sin entrada, podrán acudir a la sede para ver la final en una de sus campañas.