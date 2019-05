Mateo Alemany: «La final de Valladolid la afrontamos desde la obligación y esta, desde la ilusión» El director general del Valencia evita hablar del nuevo formato de la Supercopa ante Rubiales LOURDES MARTÍ Viernes, 24 mayo 2019, 21:19

La cena oficial de la RFEF con motivo de la final de la Copa del Rey ya está en marcha en el impresionante Real Alcázar de Sevilla. Antes de comenzar, José Luis Rubiales, presidente de la Federación, Mateo Alemany, director general del Valencia y Guillermo Amor, responsable de fútbol formativo del Barcelona, han tomado la palabra en uno de lo jardines. Justo detrás de ellos, esperando dueño hasta mañana, decorado con cintas azulgranas a la derecha, y blanquinegras a la izquierda, el trofeo de campeón de Copa.

Alemany ha sido el primero en pronunciarse. El director general del Valencia ha hecho referencia a la estancia del equipo en Jerez y del respaldo de los seguidores: «A nivel de afición qué le voy a contar que no sepan, es extraordinaria, es espectacular. Espero un ambiente especial en el Villamarín. Nosotros llegamos ayer a Jerez estamos muy bien y estamos muy contentos y cómodos. El hecho de llegar antes fue para aclimatarnos a la ciudad. La final de Valladolid la afrontamos desde la obligación y esta, desde la ilusión por lo que significa ganar un título para una institución como esta«.

Acerca del momento en el que llega el Barcelona tanto anímicamente por la eliminación ante el Liverpool y como por las lesiones que acumula, Alemany ha dicho: «No me fío de nada de eso por razones obvias, es el campeón de Copa, semifinalista de la Chamipons y claro dominador de la Copa del Rey en los últimos años, confianza ninguna, esos argumentnos no me sirven. Lo importante es que el Valencia llega bien anímica y físicamente y en Liga esta temporada hemos conseguido ante ellos dos empates lo que significa es que hemos competido con ellos en ambos partidos«.

Por último, Alemany ha evitado hacer mención a la polémica con Rubiales por la Supercopa: «Aquí vamos a hablar de la Copa que es a lo que hemos venido«. Por su parte, el presidente de la Federación también ha echado balones fuera: »Yo al Valencia le deseo lo mejor, conozco la casa desde que tengo 16 años«.

Aunque en la mayoría de su discurso, Amor, ha hecho referencia a la situación del Barcelona por el chasco en Champions, sí que ha afirmado que la intención del conjunto culé es «ganar la Copa del Rey«.