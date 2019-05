Un talismán de noventa minutos Arturo, en el centro, sostiene la Senyera en La Cartuja. / LP Arturo Capilla ha asistido a las finales triunfantes de Sevilla, Göteborg y Madrid | El seguidor blanquinegro sufrió en su casa las derrotas del equipo que dirigía Héctor Cúper en las Champions de París y Milán LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 24 mayo 2019, 19:53

La primera final de Arturo Capilla duró 10 minutos. Tenía 14 años. El 24 de junio de 1995 se quedó a las puertas de ir al partido entre el Deportivo y el Valencia. No olvida su posición en el listado: «Había 55 plazas y yo era el 56. En el partido de reanudación, hubo mucha gente de la peña de la que yo era entonces en Moncada que no fue. Así que no me lo pensé». De aquel martes 27 de junio recuerda el atasco en la M30, las prisas para entrar al estadio, el gol a los pocos minutos de Alfredo y, cómo no, el «chasco» de perder el primer título al que asistía.

En 1999 el fútbol daba la segunda oportunidad a Arturo, quien había pisado por primera vez Mestalla con cuatro años de mano de su padre. «Fuimos a Sevilla con el miedo de la mala experiencia vivida en Madrid», comenta. Con un inevitable temor pero con muchísima esperanza volvió a subirse a un autobús repleto de valencianistas. «Salimos de madrugada, fue un viaje de ida y vuelta de 24 horas. La ilusión era tremenda ya antes de entrar a la Cartuja y luego dentro, fue mucho más fácil de lo que creíamos», Arturo, que el pasado 5 de mayo cumplió 38 años, vuelve a Sevilla mañana. Lo hace con el recuerdo del momento más feliz que le ha dado su Valencia: «El primer título no se olvida, es especial». Aunque esa no ha sido la única vez en su vida que ha visto al capitán del Valencia levantar un título de campeón. Se ausentó en París y en Milán. «No recuerdo muy bien la razón por la que no fui, estaba estudiando en la universidad, quizás porque, en el fondo, sabía lo complicado que era ganar una Champions», apunta. Sufrió desde casa. La derrota ante el Real Madrid la vio en con unos amigos, los 90 minutos, la prórroga y la amarga tanda de penaltis, en las pantallas de su segundo hogar, Mestalla: «Creo que el disgusto, que lo fue, hubiese sido peor estando allí».

1.Localidad del partido en que se ganó la Copa en Sevilla. :: 2. Entrada de la final frente al Getafe en el Calderón. :: 3. Ticket de la localidad de la final del agua, la del 95 contra el Deportivo. :: / LP

Arturo siguió viviendo junto a su padre en el viejo estadio de la avenida de Suecia cada partido del Valencia. Uno tras otro. Sufriendo, celebrando las dos ligas. Hasta que un nueve de mayo de 2004 partió hacia Göteborg: «Salimos con el último avión, el mismo día a las 12 horas. Nos dijeron que si había prórroga no podríamos verla toda porque el vuelo de vuelta despegaba pronto. Fue también un viaje relámpago, estuvimos sólo una hora en los aledaños del estadio, vimos a los jugadores celebrar el título 20 minutos y rápido hacia el autobús para coger el avión de vuelta», pero las prisas y el tiempo siempre son relativas: «Aunque vayas justo por trabajo o lo que sea, si eres valencianista, si sientes un amor puro por el club, no importa nada más».

El aficionado asegura que Parejo será determinante en el Valencia y en el Barça la clave es Messi

En la temporada con más sufrimiento de los últimos años, cuando la sombra de la Segunda, planeaba sobre Mestalla, llegó la siguiente final. «Lo cierto es que fuimos un poco disgustados, teníamos en el cuerpo el miedo a bajar, pero era una final y dejó un sabor muy dulce aunque sabíamos que luego teníamos que apretar mucho para no descender, menos mal que nos salvamos con el cambio de entrenador».

«Cuando nos tocó el cruce contra el Betis ya reservamos los billetes de avión para la final»

Llegó Voro y después Unai Emery, Pellegrino, otra vez Voro, Valverde, Djukic, Pizzi, Nuno, Voro por tercera vez, Neville, Ayestarán, otra vez Voro y Marcelino. Rozando finales de Europa League y de Copa. Hasta el año del centenario. «Hasta el momento tengo el cien por cien de acierto en las finales a las que he ido durante los 90 minutos», comenta. El viaje ante el Barça lo planeó con tiempo: «Cuando nos tocó el cruce contra el Betis ya reservamos los billetes de avión para el viernes y la vuelta el domingo. No es que despreciáramos el rival, pero teníamos confianza». Arturo, junto a un grupo de amigos, partirá hoy hacia Sevilla. Sabe que no es fácil hacer frente al Barcelona, Parejo será determinante para él. Al igual que Messi en el equipo rival. Dice que independientemente de lo que ocurra en el Villamarín «el abono, al estar domiciliado, volverá a cobrárselo el club el próximo año, y el siguiente» y así hasta siempre. Él es aficionado del club de Mestalla desde la «cuna». Como su padre, ya fallecido, y de quien se acordará y a quien agradecerá el próximo sábado haberle hecho del Valencia.