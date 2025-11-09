Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del Valencia-Betis del año pasado. EFE

Valencia CF - Real Betis: el penúltimo contra un club casi modélico

El Valencia se la juega en Mestalla ante el Betis, el único que no ha perdido fuera y que lleva seis años seguidos en Europa... los mismos que Peter Lim en el limbo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Hacen muy bien las cosas, lo demuestran los resultados y la competición europea. Están haciendo buenas temporadas pero nos centramos en nosotros mismos, en conseguir ... el mejor Valencia posible«. A Carlos Corberán ya se le puede preguntar si llueve en Groenlandia o si Peter Lim es tan mal gestor como ha demostrado que él –en su pleno derecho– va a ajustare al guión. Al menos, en la respuesta de este sábado, cuando se le preguntó si el Betis era un buen espejo en el que mirarse, se atisba un gramo de sinceridad y un resquicio para la crítica. Con un empujoncito más o en una buena sobremesa con amigos, es probable que la respuesta del de Cheste hubiera sido: »El Betis hace las cosas con lógica, justo lo contrario que Lim«. Pero no está Corberán ni mucho menos para pecar de sinceridad absoluta –aunque el aficionado lo agradecería– ni meterse en más jardines que el que le puso este sábado el Girona con ese 1-0 al Alavés. Así, como quien no quiere la cosa, el Valencia afronta esta visita del equipo andaluz con el miedo en el cuerpo. Y son muchas las razones para argumentar esa sensación de terror que se respira. La primera, porque el Valencia se ha puesto, así como quien no quiere la cosa y durante un buen puñado de horas al menos, penúltimo en la tabla. Hacía nueve meses que el Valencia no se metía en ese fregado.

