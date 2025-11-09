Valencia CF - Real Betis: el penúltimo contra un club casi modélico

Hacen muy bien las cosas, lo demuestran los resultados y la competición europea. Están haciendo buenas temporadas pero nos centramos en nosotros mismos, en conseguir ... el mejor Valencia posible«. A Carlos Corberán ya se le puede preguntar si llueve en Groenlandia o si Peter Lim es tan mal gestor como ha demostrado que él –en su pleno derecho– va a ajustare al guión. Al menos, en la respuesta de este sábado, cuando se le preguntó si el Betis era un buen espejo en el que mirarse, se atisba un gramo de sinceridad y un resquicio para la crítica. Con un empujoncito más o en una buena sobremesa con amigos, es probable que la respuesta del de Cheste hubiera sido: »El Betis hace las cosas con lógica, justo lo contrario que Lim«. Pero no está Corberán ni mucho menos para pecar de sinceridad absoluta –aunque el aficionado lo agradecería– ni meterse en más jardines que el que le puso este sábado el Girona con ese 1-0 al Alavés. Así, como quien no quiere la cosa, el Valencia afronta esta visita del equipo andaluz con el miedo en el cuerpo. Y son muchas las razones para argumentar esa sensación de terror que se respira. La primera, porque el Valencia se ha puesto, así como quien no quiere la cosa y durante un buen puñado de horas al menos, penúltimo en la tabla. Hacía nueve meses que el Valencia no se metía en ese fregado.

Y ojo, que todo se puede complicar más aún. Cuando eche a rodar el balón en Mestalla ya habrá acabado el Athletic-Oviedo. Da escalofríos pensar qué pasaría si al Oviedo le da por bordarlo y ganar en San Mamés. Mejor no pensarlo porque la presión todavía será mayor.

Por si no hubiera bastante, a esa bomba de relojería hay que echarle esos seis partidos consecutivos que lleva el Valencia sin ganar y que el rival no sabe lo que es todavía perder como visitante. Es de hecho el único equipo que no ha perdido todavía fuera. Eso sí, es el que más empates lleva (4) lejos de su campo.

Peleando en Liga por puestos de Champions y jugando con viento favorable la Europa League, nada que ver con las penurias deportivas que vive el Valencia. El Betis que preside Ángel Haro le lleva cierta ventaja al club de Mestalla. Quizás, en lo único que el Valencia camina –al menos en apariencia– con más firmeza ahora es en lo de las obras del estadio. El Benito Villamarían también está metido en ese berenjenal y el grueso de la demolición de la grada de Preferencia ya se ha ejecutado, si bien en Sevilla hay cierta tensión porque el club andaluz no ha elegido todavía la empresa adjudicataria de la siguiente fase. Esa incómoda tesitura ha provocado que el Betis haya ideado ideado una 'fase intermedia' para ganar tiempo.

Evidentemente, lo que prima por encima de todo son los logros deportivos. Haro –ahora con casi el 20% de las acciones cuando empezó con menos del 5%– le da una lección a Lim. Entró en 2016 y es ya el presidente que ha vivido más partidos de la historia del Betis tanto a nivel general como europeo. Lleva en Europa seis años sucesivos... los mismos que Peter Lim en el limbo.

FICHA TÉCNICA

Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals, Antony, Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.

Valencia: Julen Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Cömert, Rioja o Thierry; Pepelu, André Almeida, Guerra; Danjuma y Lucas Beltrán o Hugo Duro.

Árbitro: García Verdura (C. catalán)

Hora: 18.30 horas (DAZN)

Estadio: Mestalla